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21 августа 2019, 15:13



Спутниковые снимки помогут красноярским учёным узнать о проблемах восстановления лесов.

У каждой территории в России уникальная экосистема и свои особенности, влияющие на рост деревьев. Чтобы определить, как быстро леса восстанавливаются от пожаров, красноярские учёные используют данные дистанционного зондирования Земли. «Учёные провели мониторинг пройденных огнём территорий Забайкальского края и продемонстрировали, что по спутниковым данным можно отслеживать и предсказывать восстановительные процессы. В ходе работы было показано, что возобновление лесов занимает десятки лет, а в Забайкальском крае оно существенно затруднено в связи с засушливыми условиями», — рассказали учёные. Исследователи проанализировали несколько факторов: интенсивность пожаров, рельеф местности, состояние леса, уровень температур. Чаще всего восстанавливаться после пожаров деревьям мешает высокая частота пожаров и повышенная температура грунта. Повторные возгорания часто приводят к полной гибели деревьев и впоследствии - к трансформации лесозоны в степи. Помочь лесам регенерировать могут люди, уверены учёные: «Восстановлению лесов можно помочь, к примеру, высаживая деревья. В то же время необходимо усилить меры по предотвращению возникновения и распространения пожаров», — отмечают специалисты. Сейчас эксперты СО РАН учатся определять границы лесных пожаров в Сибири и площади незаконных вырубок в тайге с помощью искусственного интеллекта.

Просмотров:167 Красноярские учёные научились предсказывать восстановительные процессы деревьев после лесных пожаров с помощью спутниковых снимков. Исследователи уже опробовали новый метод в Забайкальском крае — там деревья плохо регенерируют из-за засушливого климата и частых пожаров. Об этом рассказали в научном центре СО РАН, сообщает krsk.sibnovosti.ru.У каждой территории в России уникальная экосистема и свои особенности, влияющие на рост деревьев. Чтобы определить, как быстро леса восстанавливаются от пожаров, красноярские учёные используют данные дистанционного зондирования Земли.«Учёные провели мониторинг пройденных огнём территорий Забайкальского края и продемонстрировали, что по спутниковым данным можно отслеживать и предсказывать восстановительные процессы. В ходе работы было показано, что возобновление лесов занимает десятки лет, а в Забайкальском крае оно существенно затруднено в связи с засушливыми условиями», — рассказали учёные.Исследователи проанализировали несколько факторов: интенсивность пожаров, рельеф местности, состояние леса, уровень температур. Чаще всего восстанавливаться после пожаров деревьям мешает высокая частота пожаров и повышенная температура грунта. Повторные возгорания часто приводят к полной гибели деревьев и впоследствии - к трансформации лесозоны в степи.Помочь лесам регенерировать могут люди, уверены учёные:«Восстановлению лесов можно помочь, к примеру, высаживая деревья. В то же время необходимо усилить меры по предотвращению возникновения и распространения пожаров», — отмечают специалисты.Сейчас эксперты СО РАН учатся определять границы лесных пожаров в Сибири и площади незаконных вырубок в тайге с помощью искусственного интеллекта.