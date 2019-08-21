Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40452

21 августа 2019, 15:47



Пилот вертолёта, совершивший посадку в гаражном комплексе Кайеркана, оштрафован.

Норильская транспортная прокуратура провела проверку и выяснила, что пилот выполнял полёт по доверенности собственника винтокрылой машины, но без соответствующего разрешения администрации города Норильска. На основании постановления норильского транспортного прокурора пилот вертолёта был привлечён к административной ответственности за нарушение федеральных правил пользования воздушным пространством. Пилоту назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.

Просмотров:208 Видео полёта появилось в соцсетях и буквально сразу вызвало массу вопросов, например, насколько законны такие полёты. Посадка вертолёта «R-66» произошла 14 июля около десяти часов вечера в гаражном кооперативе недалеко от жилых домов на улице Первомайской.Норильская транспортная прокуратура провела проверку и выяснила, что пилот выполнял полёт по доверенности собственника винтокрылой машины, но без соответствующего разрешения администрации города Норильска.На основании постановления норильского транспортного прокурора пилот вертолёта был привлечён к административной ответственности за нарушение федеральных правил пользования воздушным пространством. Пилоту назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.