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21 августа 2019, 16:11



Догнали и задержали. Сотрудники ДПС поймали ночного нетрезвого гонщика, который решил поиграть с полицейскими в догонялки.

Госавтоинспекторы в очередной раз призывают водителей не садиться за руль транспортных средств в нетрезвом состоянии, а также строго соблюдать правила дорожного движения. Фото Александра Ананьева

Просмотров:200 Сегодня ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителей Талнаха о том, что в одном из дворов стоит автомобиль с водителем, находящимся (предположительно) в состоянии алкогольного опьянения. Прибывший во двор наряд ДПС обнаружил автомобиль «Мерседес», водитель при этом попытался скрыться от инспекторов на своём авто. После непродолжительной погони сотрудники ГИБДД одержали победу. 36-летнему водителю предложили пройти процедуру освидетельствования на алкогольное опьянение, однако он отказался. Результатом стало составление восьми административных материалов на нарушителя, среди них, в том числе, и невыполнение законных требований сотрудников полиции об остановке транспортного средства. В ходе проверки документов выяснилось, что водитель имеет стаж вождения с 2011 года и ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Автомобиль помещён на спецстоянку.Госавтоинспекторы в очередной раз призывают водителей не садиться за руль транспортных средств в нетрезвом состоянии, а также строго соблюдать правила дорожного движения.Фото Александра Ананьева