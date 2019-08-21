Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40454

21 августа 2019, 17:00



Завтра Норильск отметит День государственного флага.

Также для всех жителей Большого Норильска будет организована селфи-зона, где желающие смогут сфотографироваться с Российским флагом. С 1994 года каждое 22 августа в соответствии с указом президента в России отмечается День Государственного флага. В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР». Своим указом Верховный Совет постановил считать полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полосы – официальным Национальным флагом Российской Федерации.

Просмотров:157 В этот день на Театральной площади с 18 часов норильчан ждут творческие поздравления коллективов Городского центра культуры «Шкода», «Фристайл», «Болеро» и «Voices». В ходе праздничного мероприятия горожане смогут познакомиться с историей Государственного флага Российской Федерации, узнать о его значении.Также для всех жителей Большого Норильска будет организована селфи-зона, где желающие смогут сфотографироваться с Российским флагом.С 1994 года каждое 22 августа в соответствии с указом президента в России отмечается День Государственного флага. В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР». Своим указом Верховный Совет постановил считать полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полосы – официальным Национальным флагом Российской Федерации.