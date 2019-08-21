Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40455

21 августа 2019, 17:40



Плюс два дома в Норильске: краевая комиссия скорректировала план капремонта многоквартирных домов в ряде городов региона.

В состав комиссии входят представители министерства промышленности, энергетики и ЖКХ края, службы строительного надзора и жилищного контроля, Регионального фонда капитального ремонта, представители общественных организаций. Члены комиссии рассматривают документы о необходимости проведения работ по капитальному ремонту и выносят коллегиальное решение. В заседании также принимают участие главы муниципальных образований края, в которых расположены дома, где необходим капитальный ремонт, а также управляющие организации и собственники помещений. На рассмотрение комиссии были представлены 16 пакетов документов с обоснованием необходимости переноса сроков проведения ремонтов домов на более ранний период. В пакет документов, на основании которых принимается решение, входят акты осмотра технического состояния объектов, заключение специализированной организации, факты фотофиксации и другие материалы. Комиссия поддержала заявки по ул. Космонавтов, 15, и ул. Ленинградской, 4, в Норильске. Кроме того, в перечень внеочередников попали объекты в Ачинске, Шарыпово, Канске, Минусинске, Красноярске. Ремонтные работы в этих многоквартирных домах будут выполнены в рамках трёхлетней программы 2020-2022 гг. Фото Ирины Яринской

Просмотров:234 Под председательством заместителя министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгения Гаврилова состоялось очередное заседание комиссии, которая устанавливает необходимость проведения капитального ремонта многоквартирных домов.В состав комиссии входят представители министерства промышленности, энергетики и ЖКХ края, службы строительного надзора и жилищного контроля, Регионального фонда капитального ремонта, представители общественных организаций. Члены комиссии рассматривают документы о необходимости проведения работ по капитальному ремонту и выносят коллегиальное решение. В заседании также принимают участие главы муниципальных образований края, в которых расположены дома, где необходим капитальный ремонт, а также управляющие организации и собственники помещений.На рассмотрение комиссии были представлены 16 пакетов документов с обоснованием необходимости переноса сроков проведения ремонтов домов на более ранний период. В пакет документов, на основании которых принимается решение, входят акты осмотра технического состояния объектов, заключение специализированной организации, факты фотофиксации и другие материалы.Комиссия поддержала заявки по ул. Космонавтов, 15, и ул. Ленинградской, 4, в Норильске. Кроме того, в перечень внеочередников попали объекты в Ачинске, Шарыпово, Канске, Минусинске, Красноярске. Ремонтные работы в этих многоквартирных домах будут выполнены в рамках трёхлетней программы 2020-2022 гг.Фото Ирины Яринской