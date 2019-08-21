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21 августа 2019, 18:05



Раиса Кармазина проведёт в Норильске приём граждан.

Фото Владимира Макушкина

Просмотров:144 Член комитета Госдумы по контролю и регламенту, депутат от Красноярского края Раиса Кармазина посетит Норильск в рамках региональной недели депутатов. Приём пройдёт в помещении местного отделения партии «Единая Россия», о котором мы сообщим чуть позже, а записаться можно уже сейчас и до 23 августа. Запись идет с 11 до 18 часов по телефону (3919) 42-48-69.Фото Владимира Макушкина