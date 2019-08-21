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21 августа 2019, 18:18



В Красноярском крае начинается иммунизация против гриппа.

Всего накануне эпидсезона планируется привить более миллиона жителей края — общая заявка медиков составила 1 223 900 доз. Из них взрослая вакцина — 853 900 доз, детская — 370 000 . Бесплатно поставить прививку могут следующие категории жителей: дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов, студенты, взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы), беременные, люди старше 60 лет, призывники, жители с хроническими заболеваниями, в том числе лёгких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением. Остальные могут поставить прививку по программам добровольного медицинского страхования, а также за счет собственных средств и средств работодателей. «Следует отметить, что за прошедший сезон в Красноярском крае превышение эпидпорогов регистрировалось непродолжительный промежуток времени, — уточнили в Минздраве. — Это связано с ежегодно высоким охватом населения сезонной иммунизацией против гриппа. Закончить иммунизацию-2019 от гриппа планируется до 1 декабря». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:208 В край поступила первая партия вакцины против сезонного гриппа для взрослых — 371 447 доз. Как уточнили в пресс-службе регионального Минздрава, это чуть более 40% от заявки. До конца недели вакцина поступит в прививочные кабинеты учреждений Красноярска. В районы края вакцину привезут на следующей неделе, а через две недели — в северные территории. До конца недели в Красноярск должна поступить и детская вакцина.Всего накануне эпидсезона планируется привить более миллиона жителей края — общая заявка медиков составила 1 223 900 доз. Из них взрослая вакцина — 853 900 доз, детская — 370 000 .Бесплатно поставить прививку могут следующие категории жителей:дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов, студенты, взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы), беременные, люди старше 60 лет, призывники,жители с хроническими заболеваниями, в том числе лёгких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением. Остальные могут поставить прививку по программам добровольного медицинского страхования, а также за счет собственных средств и средств работодателей.«Следует отметить, что за прошедший сезон в Красноярском крае превышение эпидпорогов регистрировалось непродолжительный промежуток времени, — уточнили в Минздраве. — Это связано с ежегодно высоким охватом населения сезонной иммунизацией против гриппа. Закончить иммунизацию-2019 от гриппа планируется до 1 декабря».Фото Владимира Макушкина