Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40458

22 августа 2019, 10:49



Материальное наследие зимней Универсиады-2019 роздано спортивным учреждениям.

Спортивные учреждения и организации Красноярска получают мебель, оргтехнику, кулеры, обогреватели, тенты, пьедесталы награждения. Кроме того, им передаются телевизоры, источники бесперебойного питания, оргтехника. «Зимняя Универсиада - 2019 для нас, нашего стадиона «Енисей» – это история с приятным продолжением, – признается директор краевой спортивной школы олимпийского резерва по хоккею с мячом «Енисей» Михаил Чечеткин. – Всё, что осталось после Студенческих игр, используется: от мебели в кабинетах до флаговых групп перед стадионом и катком «Первомайский». Наследие Универсиады существенно экономит учреждениям бюджетные средства, признаются руководители, и при этом повышает безопасность спортсменов и зрителей во время мероприятий. Так, фан-барьеры позволят разводить потоки зрителей, избегать давки. Видеокамеры расширяют существующую систему видеонаблюдения. Отметим, спортивный инвентарь зимней Универсиады - 2019 передан в спортивные учреждения края, а мебель и посуду главного ресторана игр распределили среди образовательных учреждений региона. Фото с официального сайта Универсиады-2019

Просмотров:203 Материальное наследие зимней Универсиады - 2019 роздано спортивным учреждениям.Спортивные учреждения и организации Красноярска получают мебель, оргтехнику, кулеры, обогреватели, тенты, пьедесталы награждения. Кроме того, им передаются телевизоры, источники бесперебойного питания, оргтехника.«Зимняя Универсиада - 2019 для нас, нашего стадиона «Енисей» – это история с приятным продолжением, – признается директор краевой спортивной школы олимпийского резерва по хоккею с мячом «Енисей» Михаил Чечеткин. – Всё, что осталось после Студенческих игр, используется: от мебели в кабинетах до флаговых групп перед стадионом и катком «Первомайский».Наследие Универсиады существенно экономит учреждениям бюджетные средства, признаются руководители, и при этом повышает безопасность спортсменов и зрителей во время мероприятий. Так, фан-барьеры позволят разводить потоки зрителей, избегать давки. Видеокамеры расширяют существующую систему видеонаблюдения.Отметим, спортивный инвентарь зимней Универсиады - 2019 передан в спортивные учреждения края, а мебель и посуду главного ресторана игр распределили среди образовательных учреждений региона.Фото с официального сайта Универсиады-2019