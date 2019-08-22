Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40459

22 августа 2019, 12:13



«Газпром нефть» изучает Таймыр.

Лицензии на западно-таймырские участки выданы сроком на семь лет. «Развитие проектов по добыче нефти в Арктике — стратегический приоритет нашей компании. За Северным полярным кругом есть множество возможностей как для освоения уже открытых месторождений, так и для поиска новых. Таймыр — одна из самых малоизученных территорий нашей страны. Мы высоко оцениваем потенциал этого региона и начинаем формирование программы его геологического изучения», — сказал гендиректор компании Александр Дюков. Как отметили в компании, для получения лицензий на эти участки «Газпром нефть» использовала заявительный принцип. Он предполагает, что право пользования участком получает недропользователь, который первым подал корректно оформленную заявку. Планируется, что в 2020-2021 годах «Газпром нефть» проведёт обобщение региональных данных, аэрогеофизическую и полевую геологическую съёмку территории. По результатам будет подготовлена программа поисковых геологоразведочных работ. По последним сообщениям, в августе этого года «Газпром нефть» получила пять новых лицензий на право пользования недрами с целью геологического изучения на западе Таймыра. Фото Максима Блинова, РИА-новости

Просмотров:203 «Газпром нефть» получила 12 лицензий на право пользования недрами на западе полуострова Таймыр, говорится в сообщении компании на портале ru.arctic.ru. Участки общей площадью более пяти тысяч кв. км расположены на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и рассматриваются компанией как места геологического изучения на западе полуострова Таймыр.Лицензии на западно-таймырские участки выданы сроком на семь лет. «Развитие проектов по добыче нефти в Арктике — стратегический приоритет нашей компании. За Северным полярным кругом есть множество возможностей как для освоения уже открытых месторождений, так и для поиска новых. Таймыр — одна из самых малоизученных территорий нашей страны. Мы высоко оцениваем потенциал этого региона и начинаем формирование программы его геологического изучения», — сказал гендиректор компании Александр Дюков.Как отметили в компании, для получения лицензий на эти участки «Газпром нефть» использовала заявительный принцип. Он предполагает, что право пользования участком получает недропользователь, который первым подал корректно оформленную заявку.Планируется, что в 2020-2021 годах «Газпром нефть» проведёт обобщение региональных данных, аэрогеофизическую и полевую геологическую съёмку территории. По результатам будет подготовлена программа поисковых геологоразведочных работ.По последним сообщениям, в августе этого года «Газпром нефть» получила пять новых лицензий на право пользования недрами с целью геологического изучения на западе Таймыра.Фото Максима Блинова, РИА-новости