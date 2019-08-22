Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40460

22 августа 2019, 12:18



Ищешь работу? Есть шанс её получить. Завтра в Норильском центре занятости пройдёт ярмарка вакансий

Сегодня работодателям требуются: оператор связи, кассир, инженер-программист, электрогазосварщик, слесарь, водитель погрузчика, машинист крана, полицейский, ведущий инженер по метрологии и ещё несколько десятков как высококвалифицированных специалистов, так и просто работящих крепких парней, готовых стать грузчиками, подсобными рабочими и тому подобное. Также к услугам безработных - бесплатные консультации юриста и специалистов отдела профессиональной подготовки и профессиональной ориентации Центра занятости. Ярмарка вакансий состоится 23 августа в 11.00 в кабинете № 102. Адрес Центра занятости: ул. Б.Хмельницкого, 16. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:269 С соискателями встретятся представители кадровых служб НПОПАТ, «Коммунальных объединённых систем», Отдела вневедомственной охраны, Норильского почтамта и других.Сегодня работодателям требуются: оператор связи, кассир, инженер-программист, электрогазосварщик, слесарь, водитель погрузчика, машинист крана, полицейский, ведущий инженер по метрологии и ещё несколько десятков как высококвалифицированных специалистов, так и просто работящих крепких парней, готовых стать грузчиками, подсобными рабочими и тому подобное.Также к услугам безработных - бесплатные консультации юриста и специалистов отдела профессиональной подготовки и профессиональной ориентации Центра занятости.Ярмарка вакансий состоится 23 августа в 11.00 в кабинете № 102. Адрес Центра занятости: ул. Б.Хмельницкого, 16.Фото Владимира Макушкина