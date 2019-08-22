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22 августа 2019, 12:25



В Карском море обнаружили дальневосточного краба-стригуна опилио. Неожиданностью стали его фактически промышленные запасы.

Директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Мирон Боргулев считает, что в Карском море крабы-стригуны оказались случайно – с балластными водами кораблей. «Этот дальневосточный вид наблюдали там с 1996 года, в 2007-м его уже отмечали на границе с Карским морем, а в 2013-м — в самом море. Теоретически краб мог и сам перебраться из Баренцева в Карское море. Есть научные подтверждения, что он преодолевает расстояние в 200 км за три недели. В связи с глобальными изменениями климата холодное Карское море потеплело, поэтому вполне возможно, что краб осядет и там», — пояснил эксперт. Быстрее всех сориентировалось Росрыболовство - оно планирует оценить запасы краба-стригуна опилио в Карском море, чтобы в 2020 году выставить его на аукцион для возможности добычи. Об этом сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков. Фото: kam-fisher

Просмотров:224 Пока учёные не могут точно сказать, каким образом краб появился в Арктике. Крабы-стригуны были исконными обитателями дальневосточных морей, но в последнее время они стали попадаться и в северных водах.Директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Мирон Боргулев считает, что в Карском море крабы-стригуны оказались случайно – с балластными водами кораблей.«Этот дальневосточный вид наблюдали там с 1996 года, в 2007-м его уже отмечали на границе с Карским морем, а в 2013-м — в самом море. Теоретически краб мог и сам перебраться из Баренцева в Карское море. Есть научные подтверждения, что он преодолевает расстояние в 200 км за три недели. В связи с глобальными изменениями климата холодное Карское море потеплело, поэтому вполне возможно, что краб осядет и там», — пояснил эксперт.Быстрее всех сориентировалось Росрыболовство - оно планирует оценить запасы краба-стригуна опилио в Карском море, чтобы в 2020 году выставить его на аукцион для возможности добычи. Об этом сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.Фото: kam-fisher