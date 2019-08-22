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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:49 В эти минуты на Театральной площади идёт концерт: норильчане отмечают День российского флага.
16:29 Таймыр или Северный флот: в Дудинке определяют победителя Кубка северных городов.
16:22 Речники завершили транспортировку круглого леса в плотах по заказу "Норникеля".
16:14 До конца сентября на перекрёстках Кирова - Советская и Талнахская - Пушкина появятся новые светофоры.
15:58 Проект норильского СКИФа вошёл в шорт-лист VII Открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор–2019».
14:58 Родителей норильских школьников приглашают на встречи с классными руководителями.
14:58 Изменены даты проведения гидравлических испытаний в Центральном районе и Оганере.
13:51 «Единство» ставит мировой рекорд беспроводной связи.
13:42 В России ликвидируются посты ДПС. Информация по Норильску.
12:36 Диксон - Индия: южная страна может стать одним из инвесторов для реализации проекта по освоению Таймырского угольного бассейна.
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