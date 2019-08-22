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22 августа 2019, 12:36



Диксон - Индия: южная страна может стать одним из инвесторов для реализации проекта по освоению Таймырского угольного бассейна.

Делегация Индии во главе с министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом на прошлой неделе на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке проявила интерес к бизнес-проектам в Арктике. «Необходимо обратить внимание на совместное развитие Севморпути, что откроет больше возможностей для Индии и России, - сказал министр Нарендра Моди. - Хотим обратить внимание на разработку нефтегазовых месторождений. Готовы проводить разведочные работы в арктической зоне». По информации агентства «Арктика-инфо», Индия уже заинтересовалась проектом - представители горнорудной отрасли выразили предварительный интерес. Эксперты считают, что Индия заинтересована в металлургических углях. «При объёме потребления 969 миллионов тонн в год она производит 730 миллионов, дефицит составляет 239 миллионов тонн», - прокомментировал управляющий директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций Александр Волков. Прогнозные ресурсы месторождения на Таймыре составляют более 225 миллиардов тонн качественных марок угля. Компания «ВостокУголь-Диксон» занимается геологоразведкой на полуострове с 2015 года. На сегодняшний день открыто два месторождения с запасами 2 и 68 миллионов тонн соответственно, их разработка начнётся в текущем году. Месторождения находятся в непосредственной близости от места, где начнётся строительство собственного угольного терминала. Компания планирует масштабную работу по разработке лицензионных участков большой площади и готова рассмотреть предложения потенциальных инвесторов.

Просмотров:214 «ВостокУголь-Диксон» ищет инвесторов для реализации проекта по освоению Таймырского угольного бассейна в границах городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.Делегация Индии во главе с министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом на прошлой неделе на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке проявила интерес к бизнес-проектам в Арктике. «Необходимо обратить внимание на совместное развитие Севморпути, что откроет больше возможностей для Индии и России, - сказал министр Нарендра Моди. - Хотим обратить внимание на разработку нефтегазовых месторождений. Готовы проводить разведочные работы в арктической зоне».По информации агентства «Арктика-инфо», Индия уже заинтересовалась проектом - представители горнорудной отрасли выразили предварительный интерес. Эксперты считают, что Индия заинтересована в металлургических углях. «При объёме потребления 969 миллионов тонн в год она производит 730 миллионов, дефицит составляет 239 миллионов тонн», - прокомментировал управляющий директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций Александр Волков.Прогнозные ресурсы месторождения на Таймыре составляют более 225 миллиардов тонн качественных марок угля. Компания «ВостокУголь-Диксон» занимается геологоразведкой на полуострове с 2015 года. На сегодняшний день открыто два месторождения с запасами 2 и 68 миллионов тонн соответственно, их разработка начнётся в текущем году. Месторождения находятся в непосредственной близости от места, где начнётся строительство собственного угольного терминала. Компания планирует масштабную работу по разработке лицензионных участков большой площади и готова рассмотреть предложения потенциальных инвесторов.