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22 августа 2019, 13:42



В России ликвидируются посты ДПС. Информация по Норильску.

Что касается поста ДПС на Купце в Норильске. По имеющейся неофициальной информации, его будут использовать в случае пурги, экстренной проверки документов и других подобных случаях, требующих безотлагательных мер со стороны профильных специалистов. Иными словами, дело идёт к варианту законсервированного поста ГИБДД. Решение о закрытии стационарных постов ДПС было принято ещё в 2009 году в рамках реформы полиции. Тогда штатная численность состава МВД была сокращена на 10-12 процентов, а на следующий год ещё на десять. В этой ситуации поступило указание оптимизировать структуру ДПС. Эксперты тогда посчитали эту форму контроля неэффективной. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:287 В одних регионах их уже не осталось, в других к ликвидации только готовятся, а в некоторых власти призывают открыть законсервированные посты.Что касается поста ДПС на Купце в Норильске. По имеющейся неофициальной информации, его будут использовать в случае пурги, экстренной проверки документов и других подобных случаях, требующих безотлагательных мер со стороны профильных специалистов. Иными словами, дело идёт к варианту законсервированного поста ГИБДД.Решение о закрытии стационарных постов ДПС было принято ещё в 2009 году в рамках реформы полиции. Тогда штатная численность состава МВД была сокращена на 10-12 процентов, а на следующий год ещё на десять. В этой ситуации поступило указание оптимизировать структуру ДПС. Эксперты тогда посчитали эту форму контроля неэффективной.Фото Владимира Макушкина