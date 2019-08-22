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22 августа 2019, 13:51



«Единство» ставит мировой рекорд беспроводной связи.

Радиомост 40 Гбит/cек установлен взамен ранее существующего канала 1 Гбит/сек и предназначен для резервирования перехода через Енисей волоконно-оптической линии связи Новый Уренгой — Норильск с аналогичной пропускной способность 40 Гбит/cек, которая обеспечивает высокоскоростной связью как предприятия «Норильского никеля», так и жителей Норильского промышленного района. При наличии трёх волоконно-оптических кабелей, проложенных в дне реки Енисей, беспроводной канал 40 Гбит/сек создаёт дополнительную степень резерва с использованием другой технологии, что обеспечит бесперебойную полноценную работу линии связи в любое время года и при любых погодных условиях. Фото со страницы ФБ "Норникель"

Просмотров:217 Компания «ДОК» совместно с компанией «Единство», дочерней структурой «Норникеля», поставила и ввела в эксплуатацию радиомост протяжённостью 11 км ёмкостью 40 Гбит/cек через Енисей для повышения надёжности магистрального канала Новый Уренгой – Норильск. Этот проект является значимым технологическим достижением и знаменует мировой рекорд по сочетанию высокой общей пропускной способности радиомоста и дальности беспроводного канала.Радиомост 40 Гбит/cек установлен взамен ранее существующего канала 1 Гбит/сек и предназначен для резервирования перехода через Енисей волоконно-оптической линии связи Новый Уренгой — Норильск с аналогичной пропускной способность 40 Гбит/cек, которая обеспечивает высокоскоростной связью как предприятия «Норильского никеля», так и жителей Норильского промышленного района. При наличии трёх волоконно-оптических кабелей, проложенных в дне реки Енисей, беспроводной канал 40 Гбит/сек создаёт дополнительную степень резерва с использованием другой технологии, что обеспечит бесперебойную полноценную работу линии связи в любое время года и при любых погодных условиях.Фото со страницы ФБ "Норникель"