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22 августа 2019, 14:58

Изменены даты проведения гидравлических испытаний в Центральном районе и Оганере.


Горячего водоснабжения в домах норильчан не будет со 2 по 6 сентября. Ранее говорилось о сроке с 26 по 30 августа.
Даты промывки магистральных и внутриквартальных тепловых сетей остальных районов не меняются. В Кайеркане - с 22 по 30 августа, в Талнахе - с 26 по 30 августа.

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    Список новостей

 22 августа 2019 
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16:22   Речники завершили транспортировку круглого леса в плотах по заказу "Норникеля". 16:14   До конца сентября на перекрёстках Кирова - Советская и Талнахская - Пушкина появятся новые светофоры.
15:58   Проект норильского СКИФа вошёл в шорт-лист VII Открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор–2019». 14:58   Родителей норильских школьников приглашают на встречи с классными руководителями.
14:58   Изменены даты проведения гидравлических испытаний в Центральном районе и Оганере. 13:51   «Единство» ставит мировой рекорд беспроводной связи.
13:42   В России ликвидируются посты ДПС. Информация по Норильску. 12:36   Диксон - Индия: южная страна может стать одним из инвесторов для реализации проекта по освоению Таймырского угольного бассейна.
12:25   В Карском море обнаружили дальневосточного краба-стригуна опилио. Неожиданностью стали его фактически промышленные запасы. 12:18   Ищешь работу? Есть шанс её получить. Завтра в Норильском центре занятости пройдёт ярмарка вакансий
12:13   «Газпром нефть» изучает Таймыр. 10:49   Материальное наследие зимней Универсиады-2019 роздано спортивным учреждениям.

 21 августа 2019 
18:18   В Красноярском крае начинается иммунизация против гриппа. 18:05   Раиса Кармазина проведёт в Норильске приём граждан.
17:40   Плюс два дома в Норильске: краевая комиссия скорректировала план капремонта многоквартирных домов в ряде городов региона. 17:00   Завтра Норильск отметит День государственного флага.
16:11   Догнали и задержали. Сотрудники ДПС поймали ночного нетрезвого гонщика, который решил поиграть с полицейскими в догонялки. 15:47   Пилот вертолёта, совершивший посадку в гаражном комплексе Кайеркана, оштрафован.
15:13   Спутниковые снимки помогут красноярским учёным узнать о проблемах восстановления лесов. 13:48   Памятник Николаю Урванцеву остался без очков. Какое-то время потребуется на замену окончательно выломанной оправы.
13:43   Безопасность всех школ Красноярского края проверят по поручению губернатора. 13:27   Совет директоров «Норникеля» рекомендовал дивиденды за I полугодие в размере 883,93 рубля на акцию.
13:18   Новый полигон промышленных отходов строит «Норникель» в районе «Надежды». 13:17   В Сибири и Красноярье к лету 2020 года в рамках акции «Единой России» по лесовосстановлению будет высажено более миллиона деревьев.
12:59   «Большая игра» - в Молодёжном центре Кайеркана завтра состоится день настольных игр. 10:47   Расклейщиков объявлений в неположенных местах ожидают автодозвон, предупреждение и административный штраф.

 20 августа 2019 
18:45   Строительно-монтажные работы на лыжной базе «Оль-Гуль» будут завершены к концу сентября и заметно преобразят холл спортивного сооружения. 18:42   Дрифтовавшего в центре города норильчанина оштрафовали.
17:22   Китайские зоопарки предложили за красноярского белого медведя панду. 17:19   Ни марокканских мандаринов, ни голландских тюльпанов – без фитосанитарного сертификата теперь из-за границы нельзя ввозить в Россию ни цветы, ни овощи, ни фрукты.
16:54   Дожди потушили значительную часть лесных пожаров в Восточной Сибири, на юге Красноярья осталось всего 10 зон возгорания. 15:58   Открыта регистрация на конкурс «Молодой предприниматель России».
15:58   Деньги или льгота – у федеральных льготников есть полтора месяца, чтобы определиться с формой получения набора социальных услуг. 15:23   Ежемесячную денежную выплату будут получать с 1 января 2020 года нуждающиеся семьи, в которых родился третий или последующий ребенок.
15:22   От Красных Камней до плато Путорана. На озере Лама команда и партнеры проекта «Территория: Красные Камни» провели первую встречу. 15:22   Ежегодная промывка магистральных сетей ТВС начнется уже в этот четверг, первым без горячей воды останется Кайеркан.
13:43   В выходные Норильск с размахом отметит День шахтёра. 12:27   Комплексный подход в благоустройстве – залог комфорта жителей. В Талнахе ремонт в этом году проводится на большинстве жилых домов, благоустраиваются дворы, устанавливаются детские игровые комплексы.
10:39   В крае стартует проект «Билет в будущее» для профориентации школьников.

 19 августа 2019 
19:26   Закончена реставрация двух мозаик советского времени – «Металлурги» и «Строители» - на торцах домов 43а и 47а по улице Комсомольской. 18:26   В Норильске пройдут концерты военного оркестра и ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.
18:16   Стартовал фотоконкурс «Ягодный сезон - 2019» для профессионалов и любителей от 14 лет. 17:43   Горячая телефонная линия по вопросам банкротства физических лиц состоятся завтра, 20 августа, с 14.00 до 15.00.
17:22   В Норильске продолжается ремонт дорог и дворов. И если первые заасфальтированы уже на 90% от плана, то вторые – только на 20%. 16:49   Сегодня ранним утром на автодороге Норильск - Талнах произошло ДТП со смертельным исходом.
16:42   Норильчане оценили свой город как шумный: в рейтинге городов России мы на 158 месте из 200. 16:10   Тактические учения на Таймыре продолжатся на следующей неделе, позади - высадка морского десанта Северного флота на берегу Енисея.
15:04   В Дудинке на военные корабли продолжаются экскурсии.




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