Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40465

22 августа 2019, 14:58



Изменены даты проведения гидравлических испытаний в Центральном районе и Оганере.

Даты промывки магистральных и внутриквартальных тепловых сетей остальных районов не меняются. В Кайеркане - с 22 по 30 августа, в Талнахе - с 26 по 30 августа.

Просмотров:409 Горячего водоснабжения в домах норильчан не будет со 2 по 6 сентября. Ранее говорилось о сроке с 26 по 30 августа.Даты промывки магистральных и внутриквартальных тепловых сетей остальных районов не меняются. В Кайеркане - с 22 по 30 августа, в Талнахе - с 26 по 30 августа.