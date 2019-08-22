Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40466

22 августа 2019, 14:58



Родителей норильских школьников приглашают на встречи с классными руководителями.

1-й класс – в 10.00 по адресу ул. Севастопольская, 8, средняя школа № 1; 2-4-й классы – в 11.00 по адресу: ул. Талнахская, 23, гимназия № 1, корпус № 2; 5-9-й классы – в 12.00 по адресу ул. Кирова, 34, школа-интернат № 2; 10-11-й классы – в 13.00 по адресу ул. Кирова, 34, школа-интернат № 2. Торжественные линейки, приуроченные ко Дню знаний, пройдут 2 сентября.

Просмотров:276 Встречи пройдут в следующую субботу, 31 августа. Мам и пап учащихся с 1-го по 4-й классы ждут в школах в 10 часов, с 5-го по 9-й - в 11 часов, 10-11-го классов - в 12 часов. Дата и время одинаковы для всех, кроме родителей учеников гимназии №4. Для них запланированы встречи по отдельному графику:1-й класс – в 10.00 по адресу ул. Севастопольская, 8, средняя школа № 1; 2-4-й классы – в 11.00 по адресу: ул. Талнахская, 23, гимназия № 1, корпус № 2; 5-9-й классы – в 12.00 по адресу ул. Кирова, 34, школа-интернат № 2;10-11-й классы – в 13.00 по адресу ул. Кирова, 34, школа-интернат № 2.Торжественные линейки, приуроченные ко Дню знаний, пройдут 2 сентября.