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22 августа 2019, 15:58



Проект норильского СКИФа вошёл в шорт-лист VII Открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор–2019».



Просмотров:218 В этом году в конкурсе приняли участие более 350 организаций из самых разных регионов страны. 15 августа по итогам голосования экспертов и интернет-пользователей были определены финалисты конкурса в 11 номинациях. В шорт-лист «Ревизор–2019» в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек» вошли: «Северный книжный интеллектуальный фестиваль», Централизованная библиотечная система г. Норильска; «Мастерская Валерия Бондаренко. Серебряный век: поиск утраченной целостности», Самарская муниципальная информационно-библиотечная система; «Доступное искусство», Центральная библиотека имени А. С. Пушкина г. Челябинска.