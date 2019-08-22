Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40469

22 августа 2019, 16:14



До конца сентября на перекрёстках Кирова - Советская и Талнахская - Пушкина появятся новые светофоры.

«Аварийная ситуация на перекрёстке Кирова - Советская, в частности, связана как с парковкой авто возле магазина и гостиницы, так и с нахождением поблизости школы-интерната №2, - сообщает Евгений Болгов, начальник отдела содержания автодорог «Норильскавтодора». – Работы по установке светофоров на перекрёстке Кирова - Совесткая выполняет «СМЭП+». По другим светофорным объектам работает другой подрядчик». На обоих перекрестках будут установлены современные светодиодные светофоры с обратным отсчётом времени, похожие на те, что стоят на перекрёстке Ленинский - Дзержинского. В состав светофорных объектов входят и регулируемые пешеходные переходы. Особых сложностей в работе подрядчиков нет, но есть ряд технических вопросов, которые приходится решать в процессе выполнения работ. Так, например, на одном из участков перекрёстка есть переход коллектора, который приходится учитывать при установке светофора. Плюс работа на коллекторе требует дополнительных согласований с МУП «КОС». Также пришлось проводить встречу с арендаторами – магазином и гостиницей – по поводу того, что теперь на этом перекрёстке не будет парковки автомобилей. В зоне перекрёстка по правилам дорожного движения парковка автомобилей запрещена. Алим Юлдашев, заместитель директора «СМЭП+»: «На данном этапе выполнены земляные работы, в ближайшее время мы перейдём к заливке оснований бетоном, что продлится до 1 сентября. Полностью работы по обустройству светофорного объекта завершатся к 30 сентября». Затраты на оснащение светофорами двух перекрестков составили чуть более 8 млн рублей: 4,2 миллиона направлено на перекресток Кирова - Советская и 3,9 миллиона затрачено на пересечение Талнахской и Пушкина. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:179 До сих пор на этих перекрестках регулирования не было, но сложности проезда и высокая аварийность заставили городские власти задуматься об установке здесь светофоров.«Аварийная ситуация на перекрёстке Кирова - Советская, в частности, связана как с парковкой авто возле магазина и гостиницы, так и с нахождением поблизости школы-интерната №2, - сообщает Евгений Болгов, начальник отдела содержания автодорог «Норильскавтодора». – Работы по установке светофоров на перекрёстке Кирова - Совесткая выполняет «СМЭП+». По другим светофорным объектам работает другой подрядчик».На обоих перекрестках будут установлены современные светодиодные светофоры с обратным отсчётом времени, похожие на те, что стоят на перекрёстке Ленинский - Дзержинского. В состав светофорных объектов входят и регулируемые пешеходные переходы.Особых сложностей в работе подрядчиков нет, но есть ряд технических вопросов, которые приходится решать в процессе выполнения работ. Так, например, на одном из участков перекрёстка есть переход коллектора, который приходится учитывать при установке светофора. Плюс работа на коллекторе требует дополнительных согласований с МУП «КОС». Также пришлось проводить встречу с арендаторами – магазином и гостиницей – по поводу того, что теперь на этом перекрёстке не будет парковки автомобилей. В зоне перекрёстка по правилам дорожного движения парковка автомобилей запрещена.Алим Юлдашев, заместитель директора «СМЭП+»:«На данном этапе выполнены земляные работы, в ближайшее время мы перейдём к заливке оснований бетоном, что продлится до 1 сентября. Полностью работы по обустройству светофорного объекта завершатся к 30 сентября».Затраты на оснащение светофорами двух перекрестков составили чуть более 8 млн рублей: 4,2 миллиона направлено на перекресток Кирова - Советская и 3,9 миллиона затрачено на пересечение Талнахской и Пушкина.Фото Владимира Макушкина