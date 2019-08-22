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22 августа 2019, 16:22



Речники завершили транспортировку круглого леса в плотах по заказу "Норникеля".

Доставку двух лесоплотов объемом порядка 25 тыс. кубометров каждый выполнял буксирный теплоход «Механик Руденко». Всего теплоходу пришлось сделать два рейса продолжительностью в 12 дней каждый. Формировались караваны на Ангаре, на 5-м километре от устья. Поставщиком леса выступила Енисейская сплавная контора. В Дудинке на выемке леса из воды работало два плавкрана пароходства. Отметим, что Енисейское речное пароходство, входящее в структуру Красноярского транспортного узла, ежегодно обеспечивает перевозку 100% всех грузов, идущих по Енисею в адрес Заполярного филиала. Фото с сайта ЕРП

Просмотров:176 Енисейское речное пароходство завершило доставку из посёлка Стрелка в Дудинку двух плотокараванов круглого леса общим объемом около 50 тысяч кубических метров по заказу «Норникеля».Доставку двух лесоплотов объемом порядка 25 тыс. кубометров каждый выполнял буксирный теплоход «Механик Руденко». Всего теплоходу пришлось сделать два рейса продолжительностью в 12 дней каждый. Формировались караваны на Ангаре, на 5-м километре от устья. Поставщиком леса выступила Енисейская сплавная контора.В Дудинке на выемке леса из воды работало два плавкрана пароходства.Отметим, что Енисейское речное пароходство, входящее в структуру Красноярского транспортного узла, ежегодно обеспечивает перевозку 100% всех грузов, идущих по Енисею в адрес Заполярного филиала.Фото с сайта ЕРП