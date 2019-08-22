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22 августа 2019, 16:29

Таймыр или Северный флот: в Дудинке определяют победителя Кубка северных городов.


На открытии турнира с приветственным словом к участникам и зрителям обратился заместитель главы Таймыра Виталий Брикин: «Календарь культурной и спортивной жизни заполярной столицы уже не первый год украшает множество событий, проводимых при участии североморцев. Приятно видеть, что проведение турнира «Кубок северных городов» становится хорошей традицией, имеющей исключительное значение для развития и популяризации спорта среди молодёжи».
В рамках турнира уже прошли соревнования по мини-футболу. Призовые места первых встреч распределились следующим образом: первое место завоевала команда города Дудинки, моряки с БПК «Вице-адмирал Кулаков» заняли второе место, а команда БДК «Кондопога» стала третьей.
Следующие встречи на футбольном поле 22 августа провели команды: «Дудинка», «ЗТФ Норильский никель», «БПК «Вице-адмирал Кулаков», «БДК «Александр Отраковский» и «БДК «Кондопога». В результате упорной борьбы первое место завоевала сборная города, второе досталось футболистам из «ЗТФ Норильский никель», команда «БДК «Вице-адмирал Кулаков» - третье.
Соревнования по баскетболу будут проходить 22 и 23 августа в Доме физкультуры спортивного комплекса. Итог Кубка северных городов по игровым видам спорта подведут 23 августа.
Фото с сайта Дудинки
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    Список новостей

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 20 августа 2019 
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