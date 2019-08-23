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23 августа 2019, 10:16



Завершилась десятидневная экспедиция членов Туруханского отделения РГО на полярную станцию «Мыс Стерлигова».

Экспедиция была организована в память о советской одноимённой метеостанции в Карском море, 75 лет назад атакованной фашистскими подводными лодками. Четыре участника экспедиции стартовали на гидросамолёте СК-14 «Орион», изготовленном в Тюмени, из акватории гидропорта Подкаменная Тунгуска. Далее по маршруту они совершали посадки в акваториях бывших гидропортов в Туруханске, Игарке, Дудинке и Норильске (Валёк). «Одна из задач экспедиции - привлечь внимание к использованию гидроавиации на Севере Красноярского края. В этом году исполняется ровно 90 лет с начала освоения Севера Красноярского края с использованием гидросамолётов и основание гидробазы на острове Телячьем (теперь остров Молокова) в городе Красноярске», - отмечает участник экспедиции, руководитель Туруханского отделения Красноярского краевого отделения Русского географического общества Павел Кочкарёв. Из заполярного Норильска экспедиция благополучно добралась до южного побережья Карского моря. Самолёт-амфибия совершил посадку в акватории реки Ленивой вблизи «Мыса Стерлигова». Почтив память советских полярников, павших во время Великой Отечественной войны, участники экспедиции вернулись в гидропорт Подкаменная Тунгуска. По результатам планируется сделать документальный фильм в преддверии празднования 75-й годовщины Великой Отечественной войны. Фото красноярского отделения РГО

Просмотров:200 Завершилась десятидневная экспедиция членов Туруханского отделения РГО на полярную станцию «Мыс Стерлигова».Экспедиция была организована в память о советской одноимённой метеостанции в Карском море, 75 лет назад атакованной фашистскими подводными лодками.Четыре участника экспедиции стартовали на гидросамолёте СК-14 «Орион», изготовленном в Тюмени, из акватории гидропорта Подкаменная Тунгуска. Далее по маршруту они совершали посадки в акваториях бывших гидропортов в Туруханске, Игарке, Дудинке и Норильске (Валёк).«Одна из задач экспедиции - привлечь внимание к использованию гидроавиации на Севере Красноярского края. В этом году исполняется ровно 90 лет с начала освоения Севера Красноярского края с использованием гидросамолётов и основание гидробазы на острове Телячьем (теперь остров Молокова) в городе Красноярске», - отмечает участник экспедиции, руководитель Туруханского отделения Красноярского краевого отделения Русского географического общества Павел Кочкарёв.Из заполярного Норильска экспедиция благополучно добралась до южного побережья Карского моря. Самолёт-амфибия совершил посадку в акватории реки Ленивой вблизи «Мыса Стерлигова». Почтив память советских полярников, павших во время Великой Отечественной войны, участники экспедиции вернулись в гидропорт Подкаменная Тунгуска. По результатам планируется сделать документальный фильм в преддверии празднования 75-й годовщины Великой Отечественной войны.Фото красноярского отделения РГО