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23 августа 2019, 11:27



В библиотеке празднование Дня государственного флага одним днём не ограничилось.

А завтра, 24 августа в 14.00, в Детской библиотеке имени Саши Петряева пройдёт исторический экскурс «Три цвета России». Фото ЦБС

Просмотров:156 К празднику в библиотеках Норильска прошёл целый ряд патриотических мероприятий. Читатели приняли участие в блиц-викторине и мастер-классе, на котором и юные, и взрослые с увлечением делали сувенирные флажки. Вспомнили официальные и неофициальные символы нашей страны. Соревновались в конкурсах, читали стихотворения, знакомились с книгами о символике и истории России.А завтра, 24 августа в 14.00, в Детской библиотеке имени Саши Петряева пройдёт исторический экскурс «Три цвета России».Фото ЦБС