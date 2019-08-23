Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40476

23 августа 2019, 11:28



Фестиваль уличного кино объявляет конкурс.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 сентября. Напоминаем, Норильск – один из городов-участников фестиваля уличного кино. Показы под открытым небом прошли 21 июля. Зрителям представили 10 лучших короткометражек проекта.

Просмотров:180 Команда фестиваля уличного кино приглашает норильчан принять участие в творческом конкурсе «А4». Для этого необходимо перейти по ссылке http://a4.wsffest.com/, ознакомиться с правилами, снять короткометражку на заданную тему. Историю для своего фильма можно выбрать на сайте с помощью питч-машины. Ролики будет оценивать экспертное жюри, в состав которого вошли кинорежиссёр Алексей Попогребский, сценарист и автор Андрей Золотарёв, актёр театра и кино Владимир Вдовиченков. Призовой фонд составляет миллион рублей. Лучший фильм будет назван на церемонии закрытия фестиваля в Москве в ноябре.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 сентября.Напоминаем, Норильск – один из городов-участников фестиваля уличного кино. Показы под открытым небом прошли 21 июля. Зрителям представили 10 лучших короткометражек проекта.