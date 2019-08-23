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23 августа 2019, 11:29



В День государственного флага норильские школьники побывали с экскурсией в Дудинке.

Фото Валерия Шабурина

Просмотров:195 В этот день представители Норильского местного отделения «Боевое братство» организовали поездку для норильских школьников в город Дудинку. Ребята посетили знаковые места города, а кульминацией поездки стало посещение военных кораблей Северного флота, которые прибыли сюда на тактические учения. Школьники смогли познакомится с современным боевым вооружением противолодочного и десантного кораблей, а также примерить морскую экипировку. Дети были в восторге от увиденного, получили массу положительных эмоций.Фото Валерия Шабурина