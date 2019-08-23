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23 августа 2019, 11:29

В День государственного флага норильские школьники побывали с экскурсией в Дудинке.


В этот день представители Норильского местного отделения «Боевое братство» организовали поездку для норильских школьников в город Дудинку. Ребята посетили знаковые места города, а кульминацией поездки стало посещение военных кораблей Северного флота, которые прибыли сюда на тактические учения. Школьники смогли познакомится с современным боевым вооружением противолодочного и десантного кораблей, а также примерить морскую экипировку. Дети были в восторге от увиденного, получили массу положительных эмоций.
Фото Валерия Шабурина
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    Список новостей

 23 августа 2019 
18:14   В этом году первые звонки в школах Большого Норильска прозвенят 2 сентября. Первый раз в первый класс придут 2750 первоклашек. Всего за парты сядут более 24 тысяч учащихся. 18:13   Норильские школы к новому учебному году готовы.
18:12   Норильчане стали чаще использовать поддельные диагностические карты. Только за последнюю неделю выявлено пять фактов подлога. 17:01   «Брасс-банда» - на Красной площади: сегодня в Москве открывается фестиваль «Спасская башня», на котором выступит и знаменитый норильский оркестр.
16:40   Сегодня к профессиональному празднику награждали лучших шахтёров Норильска. 16:31   Дорогу на водозабор Ергалах на время учений перекроют.
15:27   Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдёт в Норильске 7 сентября. 15:18   Норильчанин Геннадий Мурашов занял третье место на ЧМ по тяжелой атлетике.
14:44   Норильчанин угнал погрузчик работодателя в счёт долга по зарплате. 14:02   «Норникель» вступает на путь безлюдного производства: в компании утверждена программа развития информационных технологий до 2023 года.
12:38   Полярная арт-резиденция открывает новый творческий сезон. 12:35   Жителей и гостей Таймыра приглашают присоединиться к всероссийской акции «Чистый берег».
11:29   В День государственного флага норильские школьники побывали с экскурсией в Дудинке. 11:28   Фестиваль уличного кино объявляет конкурс.
11:27   В библиотеке празднование Дня государственного флага одним днём не ограничилось. 10:16   Завершилась десятидневная экспедиция членов Туруханского отделения РГО на полярную станцию «Мыс Стерлигова».

 22 августа 2019 
18:49   В эти минуты на Театральной площади идёт концерт: норильчане отмечают День российского флага. 16:29   Таймыр или Северный флот: в Дудинке определяют победителя Кубка северных городов.
16:22   Речники завершили транспортировку круглого леса в плотах по заказу "Норникеля". 16:14   До конца сентября на перекрёстках Кирова - Советская и Талнахская - Пушкина появятся новые светофоры.
15:58   Проект норильского СКИФа вошёл в шорт-лист VII Открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор–2019». 14:58   Родителей норильских школьников приглашают на встречи с классными руководителями.
14:58   Изменены даты проведения гидравлических испытаний в Центральном районе и Оганере. 13:51   «Единство» ставит мировой рекорд беспроводной связи.
13:42   В России ликвидируются посты ДПС. Информация по Норильску. 12:36   Диксон - Индия: южная страна может стать одним из инвесторов для реализации проекта по освоению Таймырского угольного бассейна.
12:25   В Карском море обнаружили дальневосточного краба-стригуна опилио. Неожиданностью стали его фактически промышленные запасы. 12:18   Ищешь работу? Есть шанс её получить. Завтра в Норильском центре занятости пройдёт ярмарка вакансий
12:13   «Газпром нефть» изучает Таймыр. 10:49   Материальное наследие зимней Универсиады-2019 роздано спортивным учреждениям.

 21 августа 2019 
18:18   В Красноярском крае начинается иммунизация против гриппа. 18:05   Раиса Кармазина проведёт в Норильске приём граждан.
17:40   Плюс два дома в Норильске: краевая комиссия скорректировала план капремонта многоквартирных домов в ряде городов региона. 17:00   Завтра Норильск отметит День государственного флага.
16:11   Догнали и задержали. Сотрудники ДПС поймали ночного нетрезвого гонщика, который решил поиграть с полицейскими в догонялки. 15:47   Пилот вертолёта, совершивший посадку в гаражном комплексе Кайеркана, оштрафован.
15:13   Спутниковые снимки помогут красноярским учёным узнать о проблемах восстановления лесов. 13:48   Памятник Николаю Урванцеву остался без очков. Какое-то время потребуется на замену окончательно выломанной оправы.
13:43   Безопасность всех школ Красноярского края проверят по поручению губернатора. 13:27   Совет директоров «Норникеля» рекомендовал дивиденды за I полугодие в размере 883,93 рубля на акцию.
13:18   Новый полигон промышленных отходов строит «Норникель» в районе «Надежды». 13:17   В Сибири и Красноярье к лету 2020 года в рамках акции «Единой России» по лесовосстановлению будет высажено более миллиона деревьев.
12:59   «Большая игра» - в Молодёжном центре Кайеркана завтра состоится день настольных игр. 10:47   Расклейщиков объявлений в неположенных местах ожидают автодозвон, предупреждение и административный штраф.

 20 августа 2019 
18:45   Строительно-монтажные работы на лыжной базе «Оль-Гуль» будут завершены к концу сентября и заметно преобразят холл спортивного сооружения. 18:42   Дрифтовавшего в центре города норильчанина оштрафовали.
17:22   Китайские зоопарки предложили за красноярского белого медведя панду. 17:19   Ни марокканских мандаринов, ни голландских тюльпанов – без фитосанитарного сертификата теперь из-за границы нельзя ввозить в Россию ни цветы, ни овощи, ни фрукты.
16:54   Дожди потушили значительную часть лесных пожаров в Восточной Сибири, на юге Красноярья осталось всего 10 зон возгорания. 15:58   Открыта регистрация на конкурс «Молодой предприниматель России».




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