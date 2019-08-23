Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40478

23 августа 2019, 12:35



Жителей и гостей Таймыра приглашают присоединиться к всероссийской акции «Чистый берег».

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Всем присоединившимся на месте будет предоставлен инвентарь, предложен горячий чай и шашлык. С собой необходимо взять кружку, ложку и хорошее настроение. Отметим, что для участников акции будет организован автобус. Отправление от КДЦ «Арктика» в 12.00, от дебаркадера – в 15.00. Организатор мероприятия - инициативная группа жителей Дудинки при содействии администрации муниципального района. Партнерами по вывозу бытового мусора с берега выступил ЗТФ «Норникеля», по вывозу металла - ООО «АМК - Север». Фото: пресс-службы Геологического института/ТАСС

Просмотров:180 24 августа в 12.00 в районе дебаркадера стартует экологический open-air «Чистый берег». Это второй субботник, который проходит на Таймыре в рамках всероссийской акции. Организаторы планируют очистить берег реки Енисей в районе дебаркадера от накопившегося мусора.Принять участие в мероприятии может любой желающий. Всем присоединившимся на месте будет предоставлен инвентарь, предложен горячий чай и шашлык. С собой необходимо взять кружку, ложку и хорошее настроение.Отметим, что для участников акции будет организован автобус. Отправление от КДЦ «Арктика» в 12.00, от дебаркадера – в 15.00.Организатор мероприятия - инициативная группа жителей Дудинки при содействии администрации муниципального района. Партнерами по вывозу бытового мусора с берега выступил ЗТФ «Норникеля», по вывозу металла - ООО «АМК - Север».Фото: пресс-службы Геологического института/ТАСС