Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40479

23 августа 2019, 12:38



Полярная арт-резиденция открывает новый творческий сезон.

Резидентами сезона 2019/20 станут шесть художников и кураторов: Анна Берналь (Санкт-Петербург) с проектом «Дом в Норильске», Татьяна Эфрусси (Париж, Франция) с художественной идеей «Археология исчезнувшей улицы. Норильская Севастопольская», Татьяна Сафонова (Санкт-Петербург) с проектом «Цветные фасады», дуэт SASHAPASHA (Хельсинки, Финляндия) с проектной заявкой «Письма в прошлое», Дарья Ивашкина-Лисицына (Пенза) с проектом «Дефицит». «Каждый год мы фиксируем все большую ориентацию на норильскую специфику в проектах художников. Многие давно следят за развитием нашей резиденции и подали очень продуманные, сильные идеи. Нет случайных, проходных обращений. Среди особенностей победивших арт-проектов этого года – ориентация на личные истории горожан и исследования норильской архитектуры. Проектов вместо четырёх будет пять. Конкурс по-прежнему слишком высокий. И мы решили увеличить число резидентов. С радостью поддержали бы ещё больше художников, поскольку в этот раз финалистов отделяет от еще целого ряда сильных заявок совсем небольшой перевес», - отметила Наталья Федянина, куратор PolArt-резиденции. Главное событие четвёртого сезона арт-резиденции – программа «Поговори со мной об искусстве». Она дает возможность горожанам не только наблюдать за процессом и участвовать в проектах современных художников, но и пройти обучение по программе арт-медиации, научиться глубже разбираться в вопросах современного искусства и стать арт-медиаторами. Программа разработана Музеем Норильска в партнёрстве с Уральским филиалом Государственного центра современного искусства (ГЦСИ). Слушателями программы смогут стать норильчане, желающие развивать свои знания в области актуального искусства, а также готовые стать «агентами современного искусства», которые смогут делиться своими знаниями с другими на волонтёрских началах. Участие в образовательной программе будет бесплатным, набор в группу – на конкурсной основе. Все подробности о проектах резидентов 2019/20, объявление итогов рассмотрения заявок от норильских художников на поддержку их творческих проектов и информацию об условиях набора на программу арт-медиации команда PolArt представит на стартовой встрече сезона 26 августа. Вход на событие свободный. Напомним, для реализации программы четвёртого сезона PolArt-резиденции Музей Норильска выиграл грантовую поддержку благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Организационный партнёр арт-резиденции - благотворительный фонд «Территория добра». Музей Норильска также привлекает дополнительные собственные средства, что позволяет расширить заявленную программу поддержки современного искусства и самых ярких и смелых проектов, ориентированных на художественное исследование норильской специфики. На фото: проект "Цветные фасады" Татьяны Сафоновой

Просмотров:188 26 августа в 18.30 в PolArt-резиденции Музея Норильска состоится презентация программы нового творческого сезона. Норильск ждут не только новые резидентские проекты российских художников в области актуального искусства, посвящённые Норильску, но и новый образовательный формат, разработанный Музеем в партнёрстве с Уральским филиалом Государственного центра современного искусства (ГЦСИ).Резидентами сезона 2019/20 станут шесть художников и кураторов: Анна Берналь (Санкт-Петербург) с проектом «Дом в Норильске», Татьяна Эфрусси (Париж, Франция) с художественной идеей «Археология исчезнувшей улицы. Норильская Севастопольская», Татьяна Сафонова (Санкт-Петербург) с проектом «Цветные фасады», дуэт SASHAPASHA (Хельсинки, Финляндия) с проектной заявкой «Письма в прошлое», Дарья Ивашкина-Лисицына (Пенза) с проектом «Дефицит».«Каждый год мы фиксируем все большую ориентацию на норильскую специфику в проектах художников. Многие давно следят за развитием нашей резиденции и подали очень продуманные, сильные идеи. Нет случайных, проходных обращений. Среди особенностей победивших арт-проектов этого года – ориентация на личные истории горожан и исследования норильской архитектуры. Проектов вместо четырёх будет пять. Конкурс по-прежнему слишком высокий. И мы решили увеличить число резидентов. С радостью поддержали бы ещё больше художников, поскольку в этот раз финалистов отделяет от еще целого ряда сильных заявок совсем небольшой перевес», - отметила Наталья Федянина, куратор PolArt-резиденции.Главное событие четвёртого сезона арт-резиденции – программа «Поговори со мной об искусстве». Она дает возможность горожанам не только наблюдать за процессом и участвовать в проектах современных художников, но и пройти обучение по программе арт-медиации, научиться глубже разбираться в вопросах современного искусства и стать арт-медиаторами. Программа разработана Музеем Норильска в партнёрстве с Уральским филиалом Государственного центра современного искусства (ГЦСИ). Слушателями программы смогут стать норильчане, желающие развивать свои знания в области актуального искусства, а также готовые стать «агентами современного искусства», которые смогут делиться своими знаниями с другими на волонтёрских началах. Участие в образовательной программе будет бесплатным, набор в группу – на конкурсной основе.Все подробности о проектах резидентов 2019/20, объявление итогов рассмотрения заявок от норильских художников на поддержку их творческих проектов и информацию об условиях набора на программу арт-медиации команда PolArt представит на стартовой встрече сезона 26 августа.Вход на событие свободный.Напомним, для реализации программы четвёртого сезона PolArt-резиденции Музей Норильска выиграл грантовую поддержку благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Организационный партнёр арт-резиденции - благотворительный фонд «Территория добра». Музей Норильска также привлекает дополнительные собственные средства, что позволяет расширить заявленную программу поддержки современного искусства и самых ярких и смелых проектов, ориентированных на художественное исследование норильской специфики.На фото: проект "Цветные фасады" Татьяны Сафоновой