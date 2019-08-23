Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40480

23 августа 2019, 14:02



«Норникель» вступает на путь безлюдного производства: в компании утверждена программа развития информационных технологий до 2023 года.

Принятая стратегия полностью поддерживает ключевые цели компании: повышение эффективности и долгосрочный рост производства на базе существующих активов. Существует два основных направления. Первое, условно - «Программа развития ИТ», предусматривает завершение проектов базовой автоматизации и повышение эффективности бизнес-процессов. До 2023 года компания должна завершить тиражирование SAP-шаблона, закончить работу по созданию корпоративного хранилища данных (КХД), доработать концепцию системы единого интегрированного документооборота (КАСУД+), которая предусматривает цифровые подписи, цифровой обмен, безбумажный документооборот. «Мы завершаем модернизацию ЦОДов и строительство модульного центра обработки и хранения данных в Москве, а также проекты по обеспечению корпоративной безопасности, разделение технологической сети MES-уровня и ниже, - говорит Юрий Шеховцов. - Кроме того, у нас достаточно большой объем работ, связанных с отчётностью: сближение управленческого и финансового учета, ускорение процесса закрытия (fast close). Это своего рода сигнал нашим инвесторам, что мы способны, в том числе и технологически, быстро закрываться в отчётном периоде. Ведётся непрерывная работа по повышению уровня сервисоориентированности, тому, чем непосредственно занимается ОЦО – объединенный центр обслуживания, и операционной эффективности предоставляемых сервисов». Второе масштабное направление - «Цифровая трансформация», – это подготовка к следующему технологическому рывку. Специалисты сегодня усиленно работают над переходом к программе цифровизации - внедрению инновационных технологий, которые помогут реализовать стратегические задачи компании. «Этот этап включает в себя три крупных блока. Первый - «Цифровая лаборатория» (R&D-подразделение), которая представляет bottom-up solutions, промышленное тиражирование апробированных лабораторией инициатив. Второй - инициативы бизнес-блоков и цифровизация таких процессов, как возможные безлюдные рудники, предиктивные ремонты, предсменные медосмотры, цифровые казначейства, автоматизация бэк-офисных процессов и их роботизация (RPA-роботы в ОЦО), - продолжает Юрий Шеховцов. - И, наконец, цифровая инфраструктура: «озёра данных», дополнительные интегрированные датчики для сбора информации производственных процессов, как текущих, так и дополнительных». Если подвести итог, то до 2023 года «Норникель» должен завершить проекты базовой автоматизации и создать предпосылки для дальнейшей трансформации. Те цифровые решения, которые будет приносить экономический эффект, лягут в основу следующего цикла.

Просмотров:259 Новая программа предполагает широкое внедрение ИТ в производственные процессы. Компания экспериментирует с технологиями безлюдного производства, роботизации, интернета вещей. Подробно о программе в интервью TAdviser рассказал директор департамента ИТ «Норникеля» Юрий Шеховцов.Принятая стратегия полностью поддерживает ключевые цели компании: повышение эффективности и долгосрочный рост производства на базе существующих активов. Существует два основных направления. Первое, условно - «Программа развития ИТ», предусматривает завершение проектов базовой автоматизации и повышение эффективности бизнес-процессов. До 2023 года компания должна завершить тиражирование SAP-шаблона, закончить работу по созданию корпоративного хранилища данных (КХД), доработать концепцию системы единого интегрированного документооборота (КАСУД+), которая предусматривает цифровые подписи, цифровой обмен, безбумажный документооборот.«Мы завершаем модернизацию ЦОДов и строительство модульного центра обработки и хранения данных в Москве, а также проекты по обеспечению корпоративной безопасности, разделение технологической сети MES-уровня и ниже, - говорит Юрий Шеховцов. - Кроме того, у нас достаточно большой объем работ, связанных с отчётностью: сближение управленческого и финансового учета, ускорение процесса закрытия (fast close). Это своего рода сигнал нашим инвесторам, что мы способны, в том числе и технологически, быстро закрываться в отчётном периоде. Ведётся непрерывная работа по повышению уровня сервисоориентированности, тому, чем непосредственно занимается ОЦО – объединенный центр обслуживания, и операционной эффективности предоставляемых сервисов».Второе масштабное направление - «Цифровая трансформация», – это подготовка к следующему технологическому рывку. Специалисты сегодня усиленно работают над переходом к программе цифровизации - внедрению инновационных технологий, которые помогут реализовать стратегические задачи компании.«Этот этап включает в себя три крупных блока. Первый - «Цифровая лаборатория» (R&D-подразделение), которая представляет bottom-up solutions, промышленное тиражирование апробированных лабораторией инициатив. Второй - инициативы бизнес-блоков и цифровизация таких процессов, как возможные безлюдные рудники, предиктивные ремонты, предсменные медосмотры, цифровые казначейства, автоматизация бэк-офисных процессов и их роботизация (RPA-роботы в ОЦО), - продолжает Юрий Шеховцов. - И, наконец, цифровая инфраструктура: «озёра данных», дополнительные интегрированные датчики для сбора информации производственных процессов, как текущих, так и дополнительных».Если подвести итог, то до 2023 года «Норникель» должен завершить проекты базовой автоматизации и создать предпосылки для дальнейшей трансформации. Те цифровые решения, которые будет приносить экономический эффект, лягут в основу следующего цикла.