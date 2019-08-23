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23 августа 2019, 14:44



Норильчанин угнал погрузчик работодателя в счёт долга по зарплате.

«Оперативники уголовного розыска задержали злоумышленника. Мужчина пояснил, что незаконно угнал технику в счёт погашения долга по заработной плате, которую заявитель должен был мужчине и не выплачивал», — рассказали в пресс-службе полиции. Как выяснилось, работодатель задолжал 150 тысяч рублей. Погрузчик уже вернули законному владельцу. В отношении похитителя возбудили дело по статье «Самоуправство». Максимальное наказание — арест на срок до 6 месяцев. Расследование завершено, в ближайшее время мужчину ждёт суд.

Просмотров:201 Как сообщает порталу Newslab пресс-служба краевой полиции, в правоохранительные органы обратился предприниматель из Норильска. Он пожаловался, что неизвестный угнал его погрузчик, припаркованный во дворе на улице Нансена. Сумма ущерба составила 2 миллиона рублей. Полицейские установили, что к данному факту причастен бывший сотрудник, работавший на предпринимателя.«Оперативники уголовного розыска задержали злоумышленника. Мужчина пояснил, что незаконно угнал технику в счёт погашения долга по заработной плате, которую заявитель должен был мужчине и не выплачивал», — рассказали в пресс-службе полиции.Как выяснилось, работодатель задолжал 150 тысяч рублей. Погрузчик уже вернули законному владельцу. В отношении похитителя возбудили дело по статье «Самоуправство». Максимальное наказание — арест на срок до 6 месяцев.Расследование завершено, в ближайшее время мужчину ждёт суд.