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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:14 В этом году первые звонки в школах Большого Норильска прозвенят 2 сентября. Первый раз в первый класс придут 2750 первоклашек. Всего за парты сядут более 24 тысяч учащихся.
18:13 Норильские школы к новому учебному году готовы.
18:12 Норильчане стали чаще использовать поддельные диагностические карты. Только за последнюю неделю выявлено пять фактов подлога.
17:01 «Брасс-банда» - на Красной площади: сегодня в Москве открывается фестиваль «Спасская башня», на котором выступит и знаменитый норильский оркестр.
16:40 Сегодня к профессиональному празднику награждали лучших шахтёров Норильска.
16:31 Дорогу на водозабор Ергалах на время учений перекроют.
15:27 Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдёт в Норильске 7 сентября.
15:18 Норильчанин Геннадий Мурашов занял третье место на ЧМ по тяжелой атлетике.
14:44 Норильчанин угнал погрузчик работодателя в счёт долга по зарплате.
14:02 «Норникель» вступает на путь безлюдного производства: в компании утверждена программа развития информационных технологий до 2023 года.
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