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23 августа 2019, 15:18



Норильчанин Геннадий Мурашов занял третье место на ЧМ по тяжелой атлетике.

Геннадий Мурашов - ветеран спорта, тяжелоатлет, принял участие в составе сборной команды России в возрастной группе М 65 (65-69 лет) в весовой категории до 81 кг. В результате непростой борьбы он занял почётное 3-е место с результатом: рывок – 67 кг, толчок – 80 кг, общая сумма двоеборья – 147 кг. Фото участников соревнований

Просмотров:156 Чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди спортсменов старших возрастных групп проходил в Монреале с 16 по 22 августа. В соревновании приняли участие сильнейшие спортсмены мира по тяжелой атлетике.Геннадий Мурашов - ветеран спорта, тяжелоатлет, принял участие в составе сборной команды России в возрастной группе М 65 (65-69 лет) в весовой категории до 81 кг. В результате непростой борьбы он занял почётное 3-е место с результатом: рывок – 67 кг, толчок – 80 кг, общая сумма двоеборья – 147 кг.Фото участников соревнований