Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40483

23 августа 2019, 15:27



Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдёт в Норильске 7 сентября.

В Норильске в рамках мероприятия состоится легкоатлетический пробег на стадионе «Заполярник», в котором примут участие школьники, ребята из спортивных школ, студенты вузов и ссузов, работники группы компаний «Норильский никель», а также все желающие, которые решили проверить свои способности на беговых дорожках стадиона. Торжественное открытие мероприятия состоится в 11.00, в 11.20 стартуют первые забеги. В программе соревнований следующие дистанции: - 500 м – мальчики и девочки 2009 г. р. и младше; - 1000 м – мальчики и девочки 2007-2008 г. р.; - 2000 м – юноши и девушки 2005-2006 г. р.; - 3000 м – юноши и девушки 2003-2004 г. р.; - 4000 м – мужчины и женщины 2002 г. р. и старше; - 4000 м – мужчины и женщины 2002 г. р. и старше, в номинации «За волю к победе». Заверенные врачом заявки на участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации – 2019» принимаются с 29 августа по 4 сентября с 9.00 до 18.00 по адресу: ул. Комсомольская, 4, управление по спорту администрации города Норильска, отдел учебных заведений, кабинет № 19, телефон 43-72-35*3007 (3008).

Просмотров:156 Всероссийская акция проводится ежегодно - это масштабное спортивное мероприятие затрагивает большинство городов страны.В Норильске в рамках мероприятия состоится легкоатлетический пробег на стадионе «Заполярник», в котором примут участие школьники, ребята из спортивных школ, студенты вузов и ссузов, работники группы компаний «Норильский никель», а также все желающие, которые решили проверить свои способности на беговых дорожках стадиона.Торжественное открытие мероприятия состоится в 11.00, в 11.20 стартуют первые забеги. В программе соревнований следующие дистанции:- 500 м – мальчики и девочки 2009 г. р. и младше;- 1000 м – мальчики и девочки 2007-2008 г. р.;- 2000 м – юноши и девушки 2005-2006 г. р.;- 3000 м – юноши и девушки 2003-2004 г. р.;- 4000 м – мужчины и женщины 2002 г. р. и старше;- 4000 м – мужчины и женщины 2002 г. р. и старше, в номинации «За волю к победе».Заверенные врачом заявки на участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации – 2019» принимаются с 29 августа по 4 сентября с 9.00 до 18.00 по адресу: ул. Комсомольская, 4, управление по спорту администрации города Норильска, отдел учебных заведений, кабинет № 19, телефон 43-72-35*3007 (3008).