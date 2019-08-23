Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40484

23 августа 2019, 16:31



Дорогу на водозабор Ергалах на время учений перекроют.

В мероприятии задействована военная техника с применением боевого оружия. Для обеспечения безопасности убедительная просьба отказаться от посещения этой территории во время учений.

Просмотров:154 С 13 августа по 1 сентября 2019 года в Норильске проходят учения Вооружённых сил России. Активная фаза учений с начала следующей недели пройдёт в районе территории Ергалахского водозабора. В связи с этим инспекторская дорога на водозабор Ергалах будет перекрыта.В мероприятии задействована военная техника с применением боевого оружия. Для обеспечения безопасности убедительная просьба отказаться от посещения этой территории во время учений.