Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40485

23 августа 2019, 16:40



Сегодня к профессиональному празднику награждали лучших шахтёров Норильска.

«Благодаря вашему труду компания, наш Заполярный филиал сегодня успешно реализуют все намеченные планы. Горная база Таймыра уникальна не только содержанием металла в руде, но и тем, что расположена в вечной мерзлоте. И только благодаря вашему профессионализму и мастерству мы имеем возможность сегодня добывать эту руду. День за днем неся трудовую вахту в условиях Заполярья, вы с высоким чувством долга и самоотдачей успешно решаете первоочередные стратегические задачи, раскрываете и наращиваете потенциал «Норникеля», создаете будущее Норильска». В этот день наград, званий, грамот и благодарностей были удостоены люди разных горных специальностей, но всех их объединяет преданность общему делу, а труд каждого складывается в общий успех коллектива компании.

Просмотров:194 Игорь Рышкель, первый заместитель директора Заполярного филиала компании, поздравляя с профессиональным праздником Днём шахтёра мастеров горного дела, подчеркнул, что и сегодня горнодобывающая отрасль - одна из ведущих в экономике не только нашего региона, но и всей страны:«Благодаря вашему труду компания, наш Заполярный филиал сегодня успешно реализуют все намеченные планы. Горная база Таймыра уникальна не только содержанием металла в руде, но и тем, что расположена в вечной мерзлоте. И только благодаря вашему профессионализму и мастерству мы имеем возможность сегодня добывать эту руду. День за днем неся трудовую вахту в условиях Заполярья, вы с высоким чувством долга и самоотдачей успешно решаете первоочередные стратегические задачи, раскрываете и наращиваете потенциал «Норникеля», создаете будущее Норильска».В этот день наград, званий, грамот и благодарностей были удостоены люди разных горных специальностей, но всех их объединяет преданность общему делу, а труд каждого складывается в общий успех коллектива компании.