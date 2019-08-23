Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40486

23 августа 2019, 17:01



«Брасс-банда» - на Красной площади: сегодня в Москве открывается фестиваль «Спасская башня», на котором выступит и знаменитый норильский оркестр.

«Это грандиозное зрелище, которое произвело на всех нас неизгладимое впечатление», - признаётся Алексей. Выступление нашего ансамбля запланировано на субботу и воскресенье. Каждому коллективу дается 20 минут, поэтому исполнит «Брасс-банда» самые хитовые свои вещи - пять произведений. Напомним, фестиваль детских духовых оркестров «Спасская башня» — главная часть проекта «Спасская башня - детям» в Москве. В 2019 году творческое состязание пройдёт на Красной площади с 23 по 26 августа 2019 года. В этом году детский фестиваль отметит своё пятилетие. За это время он стал масштабнее и представительнее: увеличилось как количество участников, так и география коллективов. На этот раз на сцену выйдут 23 российских коллектива и 4 из-за рубежа, Беларуси, Узбекистана, Донецка и Израиля. У каждого коллектива — участника фестиваля детских духовых оркестров - своя замечательная история, репертуар и гастроли. Но всё-таки юные музыканты с большим волнением ждут своего выхода на фестивале «Спасская башня - детям». Ведь это очень ответственно — выступать в самом центре России, на Красной площади, в присутствии огромного количества зрителей. Фото из архива ансамбля

Просмотров:171 Уже 19 и 20 августа все коллективы-участники фестиваля духовых оркестров «Спасская башня» прибыли в Москву. В программе фестиваля: выступление и взрослых оркестров, и – отдельно, в дневное время – детских коллективов. Именно в рамках детской программы «Спасская башня – детям» 24 и 25 августа выступит образцовый художественный оркестр Кайерканской детской школы искусств «Брасс-банда» под руководством Алексея Пупика. Ну, а пока участники фестиваля ожидают выступления, для них подготовлена интересная экскурсионная и познавательная программа. Так, краткое интервью для «ЗП» по телефону у Алексея удалось взять буквально на ходу, когда он с ребятами направлялся в Музей военных дирижёров. Накануне вечером, по его словам, коллективы присутствовали на репетиции взрослых оркестров, выступающих на «Спасской башне».«Это грандиозное зрелище, которое произвело на всех нас неизгладимое впечатление», - признаётся Алексей.Выступление нашего ансамбля запланировано на субботу и воскресенье. Каждому коллективу дается 20 минут, поэтому исполнит «Брасс-банда» самые хитовые свои вещи - пять произведений.Напомним, фестиваль детских духовых оркестров «Спасская башня» — главная часть проекта «Спасская башня - детям» в Москве. В 2019 году творческое состязание пройдёт на Красной площади с 23 по 26 августа 2019 года. В этом году детский фестиваль отметит своё пятилетие. За это время он стал масштабнее и представительнее: увеличилось как количество участников, так и география коллективов.На этот раз на сцену выйдут 23 российских коллектива и 4 из-за рубежа, Беларуси, Узбекистана, Донецка и Израиля.У каждого коллектива — участника фестиваля детских духовых оркестров - своя замечательная история, репертуар и гастроли. Но всё-таки юные музыканты с большим волнением ждут своего выхода на фестивале «Спасская башня - детям». Ведь это очень ответственно — выступать в самом центре России, на Красной площади, в присутствии огромного количества зрителей.Фото из архива ансамбля