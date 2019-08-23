Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40487

23 августа 2019, 18:12



Норильчане стали чаще использовать поддельные диагностические карты. Только за последнюю неделю выявлено пять фактов подлога.

Современные технологии позволяют дорожным полицейским в течение нескольких минут проверить страховой полис и диагностическую карту по федеральным базам данных ОСАГО и единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО). Обычно такая проверка проводится при регистрации транспортных средств, а также при попадании водителя в ДТП. При выявлении признаков подделки назначается проверка, которая позволяет установить и привлечь к ответственности виновных лиц. Полицейские напоминают, что за подделку диагностической карты, а также за её последующее использование предусмотрена уголовная ответственность по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.

Просмотров:154 Диагностическая карта - это документ, подтверждающий надлежащее техническое состояние автомобиля. Каждый из пяти случаев был выявлен при проверке документов после совершения автомобилистом ДТП. Диагностические карты приобретались через интернет или через третьих лиц. Люди заведомо шли на совершение преступления.Современные технологии позволяют дорожным полицейским в течение нескольких минут проверить страховой полис и диагностическую карту по федеральным базам данных ОСАГО и единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО). Обычно такая проверка проводится при регистрации транспортных средств, а также при попадании водителя в ДТП. При выявлении признаков подделки назначается проверка, которая позволяет установить и привлечь к ответственности виновных лиц.Полицейские напоминают, что за подделку диагностической карты, а также за её последующее использование предусмотрена уголовная ответственность по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.