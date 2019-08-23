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23 августа 2019, 18:12

Норильчане стали чаще использовать поддельные диагностические карты. Только за последнюю неделю выявлено пять фактов подлога.


Диагностическая карта - это документ, подтверждающий надлежащее техническое состояние автомобиля. Каждый из пяти случаев был выявлен при проверке документов после совершения автомобилистом ДТП. Диагностические карты приобретались через интернет или через третьих лиц. Люди заведомо шли на совершение преступления.
Современные технологии позволяют дорожным полицейским в течение нескольких минут проверить страховой полис и диагностическую карту по федеральным базам данных ОСАГО и единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО). Обычно такая проверка проводится при регистрации транспортных средств, а также при попадании водителя в ДТП. При выявлении признаков подделки назначается проверка, которая позволяет установить и привлечь к ответственности виновных лиц.
Полицейские напоминают, что за подделку диагностической карты, а также за её последующее использование предусмотрена уголовная ответственность по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.

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    Список новостей

 23 августа 2019 
18:14   В этом году первые звонки в школах Большого Норильска прозвенят 2 сентября. Первый раз в первый класс придут 2750 первоклашек. Всего за парты сядут более 24 тысяч учащихся. 18:13   Норильские школы к новому учебному году готовы.
18:12   Норильчане стали чаще использовать поддельные диагностические карты. Только за последнюю неделю выявлено пять фактов подлога. 17:01   «Брасс-банда» - на Красной площади: сегодня в Москве открывается фестиваль «Спасская башня», на котором выступит и знаменитый норильский оркестр.
16:40   Сегодня к профессиональному празднику награждали лучших шахтёров Норильска. 16:31   Дорогу на водозабор Ергалах на время учений перекроют.
15:27   Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдёт в Норильске 7 сентября. 15:18   Норильчанин Геннадий Мурашов занял третье место на ЧМ по тяжелой атлетике.
14:44   Норильчанин угнал погрузчик работодателя в счёт долга по зарплате. 14:02   «Норникель» вступает на путь безлюдного производства: в компании утверждена программа развития информационных технологий до 2023 года.
12:38   Полярная арт-резиденция открывает новый творческий сезон. 12:35   Жителей и гостей Таймыра приглашают присоединиться к всероссийской акции «Чистый берег».
11:29   В День государственного флага норильские школьники побывали с экскурсией в Дудинке. 11:28   Фестиваль уличного кино объявляет конкурс.
11:27   В библиотеке празднование Дня государственного флага одним днём не ограничилось. 10:16   Завершилась десятидневная экспедиция членов Туруханского отделения РГО на полярную станцию «Мыс Стерлигова».

 22 августа 2019 
18:49   В эти минуты на Театральной площади идёт концерт: норильчане отмечают День российского флага. 16:29   Таймыр или Северный флот: в Дудинке определяют победителя Кубка северных городов.
16:22   Речники завершили транспортировку круглого леса в плотах по заказу "Норникеля". 16:14   До конца сентября на перекрёстках Кирова - Советская и Талнахская - Пушкина появятся новые светофоры.
15:58   Проект норильского СКИФа вошёл в шорт-лист VII Открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор–2019». 14:58   Родителей норильских школьников приглашают на встречи с классными руководителями.
14:58   Изменены даты проведения гидравлических испытаний в Центральном районе и Оганере. 13:51   «Единство» ставит мировой рекорд беспроводной связи.
13:42   В России ликвидируются посты ДПС. Информация по Норильску. 12:36   Диксон - Индия: южная страна может стать одним из инвесторов для реализации проекта по освоению Таймырского угольного бассейна.
12:25   В Карском море обнаружили дальневосточного краба-стригуна опилио. Неожиданностью стали его фактически промышленные запасы. 12:18   Ищешь работу? Есть шанс её получить. Завтра в Норильском центре занятости пройдёт ярмарка вакансий
12:13   «Газпром нефть» изучает Таймыр. 10:49   Материальное наследие зимней Универсиады-2019 роздано спортивным учреждениям.

 21 августа 2019 
18:18   В Красноярском крае начинается иммунизация против гриппа. 18:05   Раиса Кармазина проведёт в Норильске приём граждан.
17:40   Плюс два дома в Норильске: краевая комиссия скорректировала план капремонта многоквартирных домов в ряде городов региона. 17:00   Завтра Норильск отметит День государственного флага.
16:11   Догнали и задержали. Сотрудники ДПС поймали ночного нетрезвого гонщика, который решил поиграть с полицейскими в догонялки. 15:47   Пилот вертолёта, совершивший посадку в гаражном комплексе Кайеркана, оштрафован.
15:13   Спутниковые снимки помогут красноярским учёным узнать о проблемах восстановления лесов. 13:48   Памятник Николаю Урванцеву остался без очков. Какое-то время потребуется на замену окончательно выломанной оправы.
13:43   Безопасность всех школ Красноярского края проверят по поручению губернатора. 13:27   Совет директоров «Норникеля» рекомендовал дивиденды за I полугодие в размере 883,93 рубля на акцию.
13:18   Новый полигон промышленных отходов строит «Норникель» в районе «Надежды». 13:17   В Сибири и Красноярье к лету 2020 года в рамках акции «Единой России» по лесовосстановлению будет высажено более миллиона деревьев.
12:59   «Большая игра» - в Молодёжном центре Кайеркана завтра состоится день настольных игр. 10:47   Расклейщиков объявлений в неположенных местах ожидают автодозвон, предупреждение и административный штраф.

 20 августа 2019 
18:45   Строительно-монтажные работы на лыжной базе «Оль-Гуль» будут завершены к концу сентября и заметно преобразят холл спортивного сооружения. 18:42   Дрифтовавшего в центре города норильчанина оштрафовали.
17:22   Китайские зоопарки предложили за красноярского белого медведя панду. 17:19   Ни марокканских мандаринов, ни голландских тюльпанов – без фитосанитарного сертификата теперь из-за границы нельзя ввозить в Россию ни цветы, ни овощи, ни фрукты.
16:54   Дожди потушили значительную часть лесных пожаров в Восточной Сибири, на юге Красноярья осталось всего 10 зон возгорания. 15:58   Открыта регистрация на конкурс «Молодой предприниматель России».




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