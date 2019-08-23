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23 августа 2019, 18:13



Норильские школы к новому учебному году готовы.

«Комиссия, которая участвовала в приёмке школ, проверяла объекты очень тщательно. В большинстве учреждений проводились косметические ремонты: где-то подкрашивались лестничные пролёты, кабинеты. Но в некоторых, помимо этого, была установлена противопожарная сигнализация, системы оповещения, заменены оконные блоки. По итогам приёмки школ все работы выполнены, а педагоги ждут своих учеников, – говорит Ирина Матюхина, заместитель начальника управления норильского образования. – У нас было небольшая заминка по трём школам: гимназии № 11, школе № 43 и школе-интернату № 2, но сегодня уже все ремонтные работы завершены». В этом году из бюджета города на проведение ремонтных работ в школах и детсадах было выделено более 116 миллионов рублей. Распределились они следующим образом: на капитальный ремонт – 25 миллионов 374 тысячи рублей; на текущий – 30 миллионов 473 тысячи рублей; на обеспечение пожарной безопасности потрачено более 35 миллионов рублей, а на асфальтировку чуть больше 24 миллионов. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:140 Приёмка школ завершена, она проходила с 12 по 22 августа. По итогам приёмки все 37 образовательных учреждений и шесть дополнительного образования комиссия по приёмке школ признала готовыми к началу учебного года. Без замечаний.«Комиссия, которая участвовала в приёмке школ, проверяла объекты очень тщательно. В большинстве учреждений проводились косметические ремонты: где-то подкрашивались лестничные пролёты, кабинеты. Но в некоторых, помимо этого, была установлена противопожарная сигнализация, системы оповещения, заменены оконные блоки. По итогам приёмки школ все работы выполнены, а педагоги ждут своих учеников, – говорит Ирина Матюхина, заместитель начальника управления норильского образования. – У нас было небольшая заминка по трём школам: гимназии № 11, школе № 43 и школе-интернату № 2, но сегодня уже все ремонтные работы завершены».В этом году из бюджета города на проведение ремонтных работ в школах и детсадах было выделено более 116 миллионов рублей. Распределились они следующим образом: на капитальный ремонт – 25 миллионов 374 тысячи рублей; на текущий – 30 миллионов 473 тысячи рублей; на обеспечение пожарной безопасности потрачено более 35 миллионов рублей, а на асфальтировку чуть больше 24 миллионов.Фото Владимира Макушкина