Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40489

23 августа 2019, 18:14



В этом году первые звонки в школах Большого Норильска прозвенят 2 сентября. Первый раз в первый класс придут 2750 первоклашек. Всего за парты сядут более 24 тысяч учащихся.

«Эти встречи традиционны, - говорит Ирина Матюхина, заместитель начальника управления норильского образования. – На них педагоги расскажут школьникам о том, как пройдёт их первый учебный день в понедельник, второго сентября. Для всех без исключения первоклашек прозвенят первые звонки. В некоторых школах пройдут уроки мужества с участием военнослужащих Северного морского флота. Также пройдут уроки, посвящённые 85-летию Красноярского края; мероприятия в память о жертвах террористических атак». Стали уже традиционными и пройдут в первых классах уроки компании, которые проведут молодые специалисты Заполярного филиала «Норникеля». В этом году, чтобы разгрузить первый учебный день, было принято решение провести уроки компании в пятницу, 6 сентября. Со второго сентября в школах будет организовано и питание учащихся. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:271 В субботу, 31 августа, школы ждут ребятню и родителей на перекличку и встречи с классными руководителями и педагогами. В 10 часов своих учеников с 1-го по 4-й классы ждут педагоги начальной школы. В 11 часов пройдут встречи у учащихся среднего звена - с 5-го по 9-й классы, а в 12 часов встретятся с учителями 10-е и 11-е классы.«Эти встречи традиционны, - говорит Ирина Матюхина, заместитель начальника управления норильского образования. – На них педагоги расскажут школьникам о том, как пройдёт их первый учебный день в понедельник, второго сентября. Для всех без исключения первоклашек прозвенят первые звонки. В некоторых школах пройдут уроки мужества с участием военнослужащих Северного морского флота. Также пройдут уроки, посвящённые 85-летию Красноярского края; мероприятия в память о жертвах террористических атак».Стали уже традиционными и пройдут в первых классах уроки компании, которые проведут молодые специалисты Заполярного филиала «Норникеля». В этом году, чтобы разгрузить первый учебный день, было принято решение провести уроки компании в пятницу, 6 сентября.Со второго сентября в школах будет организовано и питание учащихся.Фото Владимира Макушкина