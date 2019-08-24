Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40490

24 августа 2019, 16:08



Долгожданная скульптура Горняка открыта.

В конце декабря 2018 года в Норильск приезжал архитектор Андрей Шипунов, собирал материал, необходимый для оформления концептуального решения скульптуры. В итоге он создал три эскизных проекта «Горняк», представленных на заседании градостроительного совета администрации Норильска и вынесенных на обсуждение норильчан. По результатам опроса на официальном сайте города определился окончательный вариант скульптуры. Скульптурно-художественная композиция «Горняк» отлита из бронзы компанией «ЛитАрт», постамент выполнен из гранита «Токимовский» («Кашина гора») с обработкой «под скалу» и фрагментарной полировкой. Высота скульптуры с постаментом – 3,8 м, с основанием – 4,1 м. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:97 Ещё в ноябре 2018 года в администрацию поступило обращение от жителей Талнаха о необходимости установки в центре рудной столицы скульптуры, символизирующей героический труд горняков. Проект созданию скульптуры поддержали городская администрация, «Норникель» и сами горожане, которые в рамках акции также собрали часть средств.В конце декабря 2018 года в Норильск приезжал архитектор Андрей Шипунов, собирал материал, необходимый для оформления концептуального решения скульптуры. В итоге он создал три эскизных проекта «Горняк», представленных на заседании градостроительного совета администрации Норильска и вынесенных на обсуждение норильчан. По результатам опроса на официальном сайте города определился окончательный вариант скульптуры.Скульптурно-художественная композиция «Горняк» отлита из бронзы компанией «ЛитАрт», постамент выполнен из гранита «Токимовский» («Кашина гора») с обработкой «под скалу» и фрагментарной полировкой. Высота скульптуры с постаментом – 3,8 м, с основанием – 4,1 м.Фото Владимира Макушкина