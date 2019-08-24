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24 августа 2019, 16:50



Сегодня в кинокомплексе «Родина» отмечают День российского кино.

Фото Ирины Даниленко

Просмотров:74 Сегодня на Кинолужайке вовсю идут мастер-классы для детей и взрослых; проводится киновикторина о российском кино, в которой за правильный ответ герои получают кусочек вкусной пиццы. В фотозоне желающих снимает Олеся Химич, а Ночь Кино с показом фильмов, избранных всероссийским голосованием, начнется с 20 часов. Вход на кинопоказы свободный.Фото Ирины Даниленко