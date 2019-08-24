Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40492

24 августа 2019, 17:30



Рудная столица празднует День горняка.

На площади рядом с администрацией, там, где фонтан, свои палатки развернули талнахская библиотека, Молодёжный центр, КДЦ имени Высоцкого, «Единая Россия», Центр внешкольной работы Талнаха и другие. Ребятне предлагали потанцевать, посоревноваться на скорость и ловкость, разрисовать лица, примерить национальные костюмы народов Севера. И дождь не мешал радоваться и веселиться. Выставка минералов талнахского филиала музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска» заинтересовала как детей, так и взрослых. А возможностью надеть шахтёрскую каску, примерить налобный фонарь, очки и другие атрибуты горняцкого костюма воспользовались за первые полчаса человек пятьдесят. На ура были приняты выступление военного оркестра и группы Uma2rman. Но самое долгожданное событие этого Дня - открытие скульптуры горняка. - Я работаю на «Октябрьском» и сдал на скульптуру тысячу рублей, - поделился с корреспондентом «Заполярной Правды» проходчик Владимир. - Нас никто не заставлял вкладываться, мы сами захотели, чтобы в нашем любимом Талнахе появился объект, символизирующий труд большинства жителей района. После того как первые лица города открыли скульптуру, сразу выстроилась очередь из желающих сфотографироваться. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:56 Подземная техника, появившаяся на улицах Талнаха, вызвала ажиотаж у детей и жён горняков. Выстраивалась очередь из желающих посидеть в кабинах. Тут и там слышалось: «Вот на такой машине твой папа под землёй работает».На площади рядом с администрацией, там, где фонтан, свои палатки развернули талнахская библиотека, Молодёжный центр, КДЦ имени Высоцкого, «Единая Россия», Центр внешкольной работы Талнаха и другие. Ребятне предлагали потанцевать, посоревноваться на скорость и ловкость, разрисовать лица, примерить национальные костюмы народов Севера. И дождь не мешал радоваться и веселиться.Выставка минералов талнахского филиала музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска» заинтересовала как детей, так и взрослых. А возможностью надеть шахтёрскую каску, примерить налобный фонарь, очки и другие атрибуты горняцкого костюма воспользовались за первые полчаса человек пятьдесят.На ура были приняты выступление военного оркестра и группы Uma2rman. Но самое долгожданное событие этого Дня - открытие скульптуры горняка.- Я работаю на «Октябрьском» и сдал на скульптуру тысячу рублей, - поделился с корреспондентом «Заполярной Правды» проходчик Владимир. - Нас никто не заставлял вкладываться, мы сами захотели, чтобы в нашем любимом Талнахе появился объект, символизирующий труд большинства жителей района.После того как первые лица города открыли скульптуру, сразу выстроилась очередь из желающих сфотографироваться.Фото Владимира Макушкина