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24 августа 2019, 17:35



«Горняки – первые люди в производственной цепочке комбината», - глава Норильска поздравил горожан с открытием новой скульптуры.

Заместитель директора по горному производству ЗФ «Норникеля» Вадим Леонов на открытии монумента отметил немалый вклад в его создание самых разных людей: «Мне бы хотелось выразить слова благодарности администрации Норильска, руководству компании, особое спасибо я хочу сказать инициатору этого проекта Михаилу Шевченко, заместителю главы Норильска по району Талнах. Спасибо архитектору и руководителю проекта. Надеюсь, что скульптура станет символом нашего города». Андрей Шипунов, автор проекта рассказал: «Сегодня – знаменательный день, потому что скульптура, которую мы открыли, останется с городом навсегда. Она увидит светлое и прекрасное будущее нашей земли. Для того чтобы понять специфику работы, я побывал в шахте и передал всему творческому коллективу, который работал над монументом, ту энергетику, те внутренние силы, которые побуждают настоящих мужчин работать таким образом». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:56 «Мы сегодня празднуем не только наш профессиональный праздник, но и открываем первую в городе скульптуру, посвященную одной из профессий комбината. И это символично, потому что горняки – это первые люди в производственной цепочке комбината, после них идут обогатители, металлурги. И я хочу сказать спасибо за содействие руководителям горных предприятий: рудников «Октябрьский», «Таймырский», «Скалистый», «Маяк», руководителю шахтостроительного треста и всем работникам этих предприятий за то, что они собрали средства на установку скульптуры и участвовали в выборе эскиза», - сказал на открытии глава города Ринат Ахметчин.Заместитель директора по горному производству ЗФ «Норникеля» Вадим Леонов на открытии монумента отметил немалый вклад в его создание самых разных людей:«Мне бы хотелось выразить слова благодарности администрации Норильска, руководству компании, особое спасибо я хочу сказать инициатору этого проекта Михаилу Шевченко, заместителю главы Норильска по району Талнах. Спасибо архитектору и руководителю проекта. Надеюсь, что скульптура станет символом нашего города».Андрей Шипунов, автор проекта рассказал:«Сегодня – знаменательный день, потому что скульптура, которую мы открыли, останется с городом навсегда. Она увидит светлое и прекрасное будущее нашей земли. Для того чтобы понять специфику работы, я побывал в шахте и передал всему творческому коллективу, который работал над монументом, ту энергетику, те внутренние силы, которые побуждают настоящих мужчин работать таким образом».Фото Владимира Макушкина