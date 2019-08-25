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25 августа 2019, 16:16



На площади Памяти Героев сегодня открыли памятный знак Военно-морского флота.

Все памятные знаки стали подарками городу: столб – от норильских пограничников, ракета – от Воздушно-космических войск РФ, парашют – от норильских десантников. Памятный знак ВМФ, стилизованный под памятник погибшим кораблям в городе Севастополе, также стал подарком. Флот предоставил якорь, цепь и маяк. Участие в установке принимали администрация Норильска и компания «Норникель». Градообразующее предприятие предоставило материалы для фундамента под знак и для основных несущих элементов. Администрация изготовила площадку для объекта и выполнила работы по его установке. Высота знака примерно восемь метров и не более двух метров в ширину. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:268 Знак посвящён норильским морякам, служившим на флоте в разные годы. Это четвёртый и финальный объект на аллее Воинской Славы. Первым стал пограничный столб, открытый в прошлом году, а уже этим летом появились ракета «Ангара», после – парашют и, наконец, маяк и якорь.Все памятные знаки стали подарками городу: столб – от норильских пограничников, ракета – от Воздушно-космических войск РФ, парашют – от норильских десантников.Памятный знак ВМФ, стилизованный под памятник погибшим кораблям в городе Севастополе, также стал подарком. Флот предоставил якорь, цепь и маяк. Участие в установке принимали администрация Норильска и компания «Норникель». Градообразующее предприятие предоставило материалы для фундамента под знак и для основных несущих элементов. Администрация изготовила площадку для объекта и выполнила работы по его установке.Высота знака примерно восемь метров и не более двух метров в ширину.Фото Владимира Макушкина