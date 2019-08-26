Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40495

26 августа 2019, 16:43



Семь классов из пяти школ Норильска уже участвуют в акции «Дети вместо цветов»: второй раз фонд «69 параллель» присоединяется к Всероссийской благотворительной акции.

Идея акции в том, чтобы в День знаний дети и их родители вместо 20-30 букетов подарили своему классному руководителю один большой или даже цветущее горшечное растение. Сэкономленные средства норильчане могут перевести на счёт благотворительного фонда «69 параллель» для оказания помощи детям с инвалидностью. С 2014 года благотворительный фонд «69 параллель» помогает норильским детям с ОВЗ и инвалидностью поехать на реабилитационные курсы в разные регионы нашей страны или получить необходимые лечебные процедуры и лекарства. В 2018 году фонд запустил программу действенной реабилитации «Безграничные возможности». И у маленьких норильчан появился шанс встать на ножки, сделать первые самостоятельные шаги и сказать первые слова. Для того чтобы 12 особенных ребятишек могли пройти месячный курс индивидуальных занятий по гидрореабилитации и роликам в Норильске необходимо собрать 96 тысяч рублей. Все вырученные в ходе акции «Дети вместо цветов» средства будут направлены на организацию и проведение реабилитационных занятий. Стать участником акции может любой класс. Для этого представители родительского комитета должны связаться по телефонам: 465222 или 89050926969 с сотрудниками фонда и оформить заявку. Также свою заявку можно отправить на адрес электронной почты: fond69parallel@gmail.com Классы и педагоги, ставшие участниками акции, будут награждены благодарственными письмами, памятными подарками, отмечены в публикациях в СМИ. Для всех участников сотрудники фонда «69 параллель» проведут «Уроки добра». На сегодняшний день о своём намерении участвовать в акции заявили семь классов из пяти школ Норильска. Добрые дела решили сделать классы из гимназий № 7, 5, 4, лицея № 3 и школы № 38. Также оказать помощь можно на сайте фонда www.bf69.ru; оформить перевод в банке или посредством банковских приложений (СбербанкОнлайн и тому подобное) по банковским реквизитам. Платёжные реквизиты для перечисления средств в рублях РФ: Банк получателя: КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК БИК: 040407627 Корр. счёт: 30101810800000000627 Расчёт. счёт: 40703810331000000797 ИНН 2457056084 КПП 245701001 ОГРН 1042401496565 Получатель: БФ «69 параллель» - отправить сообщение на номер 3434 с текстом ФОНД69 200 или любой другой суммой, средства спишут со счёта телефона, максимальная сумма пожертвования таким способом – 10 000 рублей.

Просмотров:116 Идея этой акции родилась в 2014 году у московской учительницы литературы Аси Штейн. Каждый год в День знаний тысячи школьников несут букеты своим учителям, и масса цветов остаётся вянуть в классе. У некоторых семей нет возможности купить цветы, и дети, которые приходят в школу, переживают, что не подарили букет. Учительница предложила своим ученикам и их родителям сделать один праздничный букет, а сэкономленные деньги направить на благотворительность. Идея пришлась по душе педагогам, школьникам и их родителям. Сотни классов по всей стране стали присоединяться к акции, которая получила название «Дети вместо цветов». Не стал исключением и Норильск.Идея акции в том, чтобы в День знаний дети и их родители вместо 20-30 букетов подарили своему классному руководителю один большой или даже цветущее горшечное растение. Сэкономленные средства норильчане могут перевести на счёт благотворительного фонда «69 параллель» для оказания помощи детям с инвалидностью.С 2014 года благотворительный фонд «69 параллель» помогает норильским детям с ОВЗ и инвалидностью поехать на реабилитационные курсы в разные регионы нашей страны или получить необходимые лечебные процедуры и лекарства. В 2018 году фонд запустил программу действенной реабилитации «Безграничные возможности». И у маленьких норильчан появился шанс встать на ножки, сделать первые самостоятельные шаги и сказать первые слова. Для того чтобы 12 особенных ребятишек могли пройти месячный курс индивидуальных занятий по гидрореабилитации и роликам в Норильске необходимо собрать 96 тысяч рублей.Все вырученные в ходе акции «Дети вместо цветов» средства будут направлены на организацию и проведение реабилитационных занятий.Стать участником акции может любой класс. Для этого представители родительского комитета должны связаться по телефонам: 465222 или 89050926969 с сотрудниками фонда и оформить заявку. Также свою заявку можно отправить на адрес электронной почты: fond69parallel@gmail.comКлассы и педагоги, ставшие участниками акции, будут награждены благодарственными письмами, памятными подарками, отмечены в публикациях в СМИ. Для всех участников сотрудники фонда «69 параллель» проведут «Уроки добра».На сегодняшний день о своём намерении участвовать в акции заявили семь классов из пяти школ Норильска. Добрые дела решили сделать классы из гимназий № 7, 5, 4, лицея № 3 и школы № 38.Также оказать помощь можно на сайте фонда www.bf69.ru; оформить перевод в банке или посредством банковских приложений (СбербанкОнлайн и тому подобное) по банковским реквизитам.Платёжные реквизиты для перечисления средств в рублях РФ:Банк получателя: КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНКБИК: 040407627Корр. счёт: 30101810800000000627Расчёт. счёт: 40703810331000000797ИНН 2457056084 КПП 245701001ОГРН 1042401496565Получатель: БФ «69 параллель»- отправить сообщение на номер 3434 с текстом ФОНД69 200 или любой другой суммой, средства спишут со счёта телефона, максимальная сумма пожертвования таким способом – 10 000 рублей.