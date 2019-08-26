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26 августа 2019, 16:58



У норильских сантехников начался грибной сезон.

Сантехникам ежедневно приходится устранять последствия необдуманных действий жильцов. Скоро, грустно замечают специалисты, к грибам и ягодам добавится капуста. Радует одно - тех, кто занимается домашними заготовками, с каждым годом становится всё меньше.

Просмотров:113 Как сообщает пресс-служба УК «Жилкомсервис», речь не о том, что сотрудники управляющих компаний отправились в тундру за дарами природы. Специалистам приходится бороться с массовыми засорами, причина которых — отправленные в канализацию отходы тихой охоты. Норильчане сливают в раковины и унитазы ненужные им части грибов, веточки и целые икебаны. Итог — потопы в соседних квартирах. «Жилкомсервис» настоятельно рекомендует: во избежание неприятных последствий не спускать в канализацию то, что подпадает под определение «твёрдые коммунальные отходы».Сантехникам ежедневно приходится устранять последствия необдуманных действий жильцов. Скоро, грустно замечают специалисты, к грибам и ягодам добавится капуста. Радует одно - тех, кто занимается домашними заготовками, с каждым годом становится всё меньше.