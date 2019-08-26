Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40497

26 августа 2019, 17:09



Норильское местное отделение «Боевого братства» совместно с казачеством организовали для школьников полевой выход в тундру с ночёвкой.

Фото Валерия Шабурина

Просмотров:88 В последние дни летних каникул для ребят организовали нелёгкий, но интересный досуг. Под наблюдением ветеранов Норильского отделения «Боевого братства» и казаков-наставников кадеты казачьего класса школы №31 отрабатывали тактику ведения боя, учились проходить импровизированное минное поле, правильно ставить палатки. Также ребята отвечали за приготовление пищи и ночное дежурство. По словам школьников, мероприятие получилось насыщенным, интересным и познавательным.Фото Валерия Шабурина