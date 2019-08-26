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26 августа 2019, 17:29



Комитет Госдумы по безопасности поддержал идею ввести хорошо различимые опознавательные номера для полицейских и росгвардейцев.

Он добавил, что в комитете уже подготовлен собственный законопроект, уточняющий процедуру идентификации силовиков. Он проходит согласования с профильными ведомствами. «Необходимы такие изменения в законодательство, которые, с одной стороны, защитят права граждан от возможных противоправных действий, а с другой — не будут подвергать опасности жизнь и здоровье самих сотрудников полиции и Росгвардии и членов их семей», — сказал Пискарев. Накануне член Совета Федерации Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, который требует от полицейских и сотрудников Росгвардии носить во время службы хорошо различимые идентификационные номера. Сейчас нагрудные знаки обязаны носить сотрудники некоторых служб полиции. Однако при работе на акциях они могут прятать их под бронежилеты. На форме росгвардейцев опознавательных знаков может не быть вообще. Фото: gosrf.ru

Просмотров:83 Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддерживает предложение сенатора Владимира Лукина о хорошо различимых опознавательных номерах сотрудников полиции и Росгвардии. Об этом заявил глава комитета Василий Пискарев.Он добавил, что в комитете уже подготовлен собственный законопроект, уточняющий процедуру идентификации силовиков. Он проходит согласования с профильными ведомствами.«Необходимы такие изменения в законодательство, которые, с одной стороны, защитят права граждан от возможных противоправных действий, а с другой — не будут подвергать опасности жизнь и здоровье самих сотрудников полиции и Росгвардии и членов их семей», — сказал Пискарев.Накануне член Совета Федерации Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, который требует от полицейских и сотрудников Росгвардии носить во время службы хорошо различимые идентификационные номера.Сейчас нагрудные знаки обязаны носить сотрудники некоторых служб полиции. Однако при работе на акциях они могут прятать их под бронежилеты. На форме росгвардейцев опознавательных знаков может не быть вообще.Фото: gosrf.ru