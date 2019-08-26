Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40500

26 августа 2019, 17:31



Вступили в силу поправки к закону, которые устанавливают правила работы фитнес-центров в России. О том, как это отразится на норильчанах, мы спросили у тренера по кроссфиту.

О плюсах и минусах мы поговорили с президентом организации «Спортивная федерация функционального многоборья кроссфит» Константином Кочаном: «Сложностей новая законодательная база, без сомнения, добавит. Почти все тренеры с высшим образованием, обладающие теоретическими знаниями и практическими навыками, работают, как правило, в спортивных школах и других государственных образовательных учреждениях города. Фитнес-центры для них только возможность подработки. Взять тренеров с высшим образованием на полный рабочий день в Норильске практически нереально. С другой стороны, есть у нововведений и плюсы. Чаще всего что происходит? Человек посмотрит в «Ютьюбе» ролик с профессиональными спортсменами, а затем покупает абонемент в тренажерный зал, где в надежде добиться быстрого результата дает себе неадекватную нагрузку, перебирает с весом или интенсивностью тренировок. Это, к слову, самая распространенная ошибка новичков. Итогом такой переоценки собственных возможностей могут стать различные травмы: и растяжение мышц, и проблемы с позвоночником. Притом что занятия с грамотным специалистом позволили бы избежать многих неприятностей. Я вообще считаю, что не только новичкам, но и опытным спортсменам стоит тренироваться с наставником. И наставники эти должны быть соответствующего уровня подготовки». Сегодня в Норильске людей в спортзалах действительно стало больше. Несмотря на то что в городе постоянно открываются новые клубы, ни один не пустует. Возможно, сказывается специфика региона: в зимнее время у норильчан не так много возможностей для досуга, люди меньше двигаются, а потому стараются прийти в спортзалы, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме. По статистике в России сейчас работает более 3 тысяч фитнес-клубов, большая часть индустрии находится в Москве и Санкт-Петербурге – 60% клубов. К классу «эконом» относятся 34% фитнес-клубов. Занятия спортом в фитнес-клубах выбирают более 26% россиян. Регулярно тренажерные залы и фитнес-студии посещают около 14 млн граждан страны. 40% россиян занимаются физкультурой или спортом в домашних условиях. Среди клиентов фитнес-клубов женщин примерно на 10% больше, чем мужчин. 80% посетителей пользуются только тренажерным залом, 20% ходят в бассейн и сауну. Фото nashagazeta.ch

Просмотров:87 Президент России Владимир Путин подписал закон о работе фитнес-центров. Новый документ регулирует деятельность спортивных клубов и тренеров. В законе также регламентируются правила оказания услуг по физической подготовке. Фитнес-центры обязали принимать на работу только квалифицированных специалистов. Согласно закону, они будут создавать условия для укрепления здоровья россиян. Фитнес-центрам также дали право проводить подготовку граждан к сдаче ГТО.О плюсах и минусах мы поговорили с президентом организации «Спортивная федерация функционального многоборья кроссфит» Константином Кочаном:«Сложностей новая законодательная база, без сомнения, добавит. Почти все тренеры с высшим образованием, обладающие теоретическими знаниями и практическими навыками, работают, как правило, в спортивных школах и других государственных образовательных учреждениях города. Фитнес-центры для них только возможность подработки. Взять тренеров с высшим образованием на полный рабочий день в Норильске практически нереально. С другой стороны, есть у нововведений и плюсы. Чаще всего что происходит? Человек посмотрит в «Ютьюбе» ролик с профессиональными спортсменами, а затем покупает абонемент в тренажерный зал, где в надежде добиться быстрого результата дает себе неадекватную нагрузку, перебирает с весом или интенсивностью тренировок. Это, к слову, самая распространенная ошибка новичков. Итогом такой переоценки собственных возможностей могут стать различные травмы: и растяжение мышц, и проблемы с позвоночником. Притом что занятия с грамотным специалистом позволили бы избежать многих неприятностей. Я вообще считаю, что не только новичкам, но и опытным спортсменам стоит тренироваться с наставником. И наставники эти должны быть соответствующего уровня подготовки».Сегодня в Норильске людей в спортзалах действительно стало больше. Несмотря на то что в городе постоянно открываются новые клубы, ни один не пустует. Возможно, сказывается специфика региона: в зимнее время у норильчан не так много возможностей для досуга, люди меньше двигаются, а потому стараются прийти в спортзалы, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме.По статистике в России сейчас работает более 3 тысяч фитнес-клубов, большая часть индустрии находится в Москве и Санкт-Петербурге – 60% клубов. К классу «эконом» относятся 34% фитнес-клубов. Занятия спортом в фитнес-клубах выбирают более 26% россиян. Регулярно тренажерные залы и фитнес-студии посещают около 14 млн граждан страны. 40% россиян занимаются физкультурой или спортом в домашних условиях. Среди клиентов фитнес-клубов женщин примерно на 10% больше, чем мужчин. 80% посетителей пользуются только тренажерным залом, 20% ходят в бассейн и сауну.Фото nashagazeta.ch