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26 августа 2019, 18:03



Мини-футбольный клуб "Норильский никель" одержал уверенную победу в третьем контрольном матче над московским "Спартаком".

На следующий день подопечные Евгения Куксевича оказались сильнее команды из Высшей лиги - МФК "Заря" (Якутск). Заполярная команда уверенно переиграла соперника со счетом 7:1. Голами за "Норникель" отметились Данил Сальников, Дмитрий Леготин, Владимир Гончаров, Родригиньо, Ришат Котляров, и дубль оформил Руслан Кудзиев. Напомним, мини-футбольный клуб "Норильский никель" продолжает подготовку к старту нового сезона 2019/20. Уже 7-8 сентября во Дворце спорта «Арктика» пройдут игры в рамках нового сезона чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги. В первом туре наша команда сыграет с самарским «Динамо». Начало игр - 17.00 по местному времени (13.00 - мск). Фото с официального сайта МФК «Норильский никель»

Просмотров:74 Заполярная команда выиграла со счетом 5:1. Встреча прошла в арене "Мытищи". Забитыми голами в составе нашей команды отличились Данил Кутузов, Владимир Гончаров, Дмитрий Леготин, и дубль оформил Темирлан Алибеков.На следующий день подопечные Евгения Куксевичаоказались сильнее команды из Высшей лиги - МФК "Заря" (Якутск). Заполярная команда уверенно переиграла соперника со счетом 7:1. Голами за "Норникель" отметились Данил Сальников, Дмитрий Леготин, Владимир Гончаров, Родригиньо, Ришат Котляров, и дубль оформил Руслан Кудзиев.Напомним, мини-футбольный клуб "Норильский никель" продолжает подготовку к старту нового сезона 2019/20.Уже 7-8 сентября во Дворце спорта «Арктика» пройдут игры в рамках нового сезона чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги. В первом туре наша команда сыграет с самарским «Динамо». Начало игр - 17.00 по местному времени (13.00 - мск).Фото с официального сайта МФК «Норильский никель»