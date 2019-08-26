Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40502

26 августа 2019, 18:12



Вчера завершился чемпионат города по футболу сезона 2019 года. Победу празднует одна из пятёрки команд-лидеров – «Океан».

А в финале на поле вышли «Строитель» и «Океан». Последний был сильнее «Строителя», который забил два безответных гола, стал чемпионом города этого года. - Трудно делать было прогнозы заранее: это футбол, нет единого лидера. Очевидно, «Туран» по ходу чемпионата был сильнее, но по некоторым обстоятельствам они не вышли в финал. Им пришлось переигрывать один тайм с «СКГМИИ» (в ходе основной игры не успели завершить матч до темноты – Авт.), ребята устали. А вот «Строитель» в регулярном чемпионате был восьмым, а тут дошёл до финала. Тем и хорош футбол, - отмечает Наил Гусейнов, главный судья турнира. Уже завтра на «Заполярнике» начинается Кубок «Заполярной Правды». В первой игре сразятся «Масаллы» - «Ремонтник», в 18.30. Открытие назначено на 18.00. Во второй игре дня, в 20.30, на поле выйдут «Химик» - «Океан». Вход свободный, приглашаются все желающие зрители и болельщики.

Просмотров:66 В воскресенье прошли матчи за бронзу, а также розыгрыш двух первых мест. В играх за 3-е и 4-е места сошлись «Туран» и «Масаллы». В итоге «Туран» выиграл со счётом 5:1, завоевав бронзовые медали.А в финале на поле вышли «Строитель» и «Океан». Последний был сильнее «Строителя», который забил два безответных гола, стал чемпионом города этого года.- Трудно делать было прогнозы заранее: это футбол, нет единого лидера. Очевидно, «Туран» по ходу чемпионата был сильнее, но по некоторым обстоятельствам они не вышли в финал. Им пришлось переигрывать один тайм с «СКГМИИ» (в ходе основной игры не успели завершить матч до темноты – Авт.), ребята устали. А вот «Строитель» в регулярном чемпионате был восьмым, а тут дошёл до финала. Тем и хорош футбол, - отмечает Наил Гусейнов, главный судья турнира.Уже завтра на «Заполярнике» начинается Кубок «Заполярной Правды». В первой игре сразятся «Масаллы» - «Ремонтник», в 18.30. Открытие назначено на 18.00. Во второй игре дня, в 20.30, на поле выйдут «Химик» - «Океан». Вход свободный, приглашаются все желающие зрители и болельщики.