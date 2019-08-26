Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40503

26 августа 2019, 18:25



Норильский драмтеатр едет на гастроли в Москву.

Наши артисты представят свою работу на площадке театрально-концертного зала «Дворец на Яузе». Они сыграют четыре репертуарных спектакля, премьеры последних сезонов, отмеченные экспертами различных российских фестивалей: «Жди меня… и я вернусь» по одноименной пьесе известного драматурга Владимира Зуева, сказка в одном действии «Рикки-Тикки-Тави» по Редьярду Киплингу, пластические миниатюры «Сны белой земли» в постановке четырехкратного обладателя премии «Золотая маска» Евгения Ибрагимова и российскую премьеру мирового бестселлера «Папа» Флориана Зеллера. С гастролями в столице норильский театр в последний раз был 40 лет назад – в 1979 году его принимал тогда еще Московский государственный театр имени Ленинского комсомола. Фото Александра Харитонова, сцена из спектакля "Папа"

Просмотров:68 С 13 по 15 сентября в Москве в рамках федеральной программы «Большие гастроли» Министерства культуры РФ пройдут гастроли Норильского драматического театра.Наши артисты представят свою работу на площадке театрально-концертного зала «Дворец на Яузе». Они сыграют четыре репертуарных спектакля, премьеры последних сезонов, отмеченные экспертами различных российских фестивалей: «Жди меня… и я вернусь» по одноименной пьесе известного драматурга Владимира Зуева, сказка в одном действии «Рикки-Тикки-Тави» по Редьярду Киплингу, пластические миниатюры «Сны белой земли» в постановке четырехкратного обладателя премии «Золотая маска» Евгения Ибрагимова и российскую премьеру мирового бестселлера «Папа» Флориана Зеллера.С гастролями в столице норильский театр в последний раз был 40 лет назад – в 1979 году его принимал тогда еще Московский государственный театр имени Ленинского комсомола.Фото Александра Харитонова, сцена из спектакля "Папа"