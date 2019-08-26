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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:55 Охотоведы Норильска разыскивают медведя, который накануне днём пришёл на территорию турбазы «Мечта».
19:31 Обошли североморцев: команда Дудинки обыграла спортсменов Северного флота во всех дисциплинах «Кубка северных городов». На Таймыре завершился турнир по игровым видам спорта.
19:23 Более 30 мешков бытового мусора собрали в районе дебаркадера участники экологического субботника «Чистый берег».
19:21 Пенсионеров Красноярского края приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Спасибо интернету – 2019».
18:51 К 55-летнему юбилею Снежногорска в посёлке открыли православный храм.
18:25 Норильский драмтеатр едет на гастроли в Москву.
18:12 Вчера завершился чемпионат города по футболу сезона 2019 года. Победу празднует одна из пятёрки команд-лидеров – «Океан».
18:03 Мини-футбольный клуб "Норильский никель" одержал уверенную победу в третьем контрольном матче над московским "Спартаком".
17:31 Вступили в силу поправки к закону, которые устанавливают правила работы фитнес-центров в России. О том, как это отразится на норильчанах, мы спросили у тренера по кроссфиту.
17:29 Комитет Госдумы по безопасности поддержал идею ввести хорошо различимые опознавательные номера для полицейских и росгвардейцев.
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