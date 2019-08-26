Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40504

26 августа 2019, 18:51



К 55-летнему юбилею Снежногорска в посёлке открыли православный храм.

Глава Норильска Ринат Ахметчин отметил, что сегодня одна из приоритетных задач – улучшение качества жизни снежногорцев: «Мы совместно с «Норникелем» приобрели мусоросжигающий завод. В эту навигацию он должен прибыть на территорию, к осени его запустим. Это основная цель на 2019 год. А в будущем мы планируем ремонты домов, помещений, административных зданий. Кроме того, мы хотим приобрести икону для снежногорского храма, чтобы зимой жители поселка могли согревать не только руки, но и сердце». Освящение храма в честь Сретения Господня – одно из самых значимых событий юбилейного для Снежногорска года. Напомним, Сретенский храм в Снежногорске начали возводить в прошлом году. Этим летом стройку закончили. С юбилеем снежногорцев поздравил председатель НГСД Александр Пестряков. «55 лет назад забилось сердце города Норильска, был дан старт новой энергетической эре Заполярья. Все эти годы жители посёлка своим трудом согревают и дают свет в дома норильчан, ведь нам особенно необходима энергия для качественной и комфортной жизни на Крайнем Севере, в Арктике. Желаю от всей души отважным и трудолюбивым снежногорцам благополучия, успехов в нелёгком труде, здоровья, любви и счастья!»

Просмотров:63 Снежногорск, который сегодня является одним из районов Норильска, возник в 1963 году как поселок строителей Усть-Хантайской ГЭС. Вначале это был палаточный городок на берегу реки Хантайки, в 140 километрах от Норильска, чуть позже перерос в деревянный посёлок. Сегодня здесь живет около тысячи человек, которые работают в основном на ГЭС, снабжающей электроэнергией весь Норильск, его предприятия, Дудинку и Игарку. За последние годы в посёлке созданы условия для комфортного проживания, есть сквер с удобной детской игровой площадкой, подростки и взрослые могут заниматься на тренажерах под теневым навесом, а также на спортивно-игровом оборудовании.Глава Норильска Ринат Ахметчин отметил, что сегодня одна из приоритетных задач – улучшение качества жизни снежногорцев:«Мы совместно с «Норникелем» приобрели мусоросжигающий завод. В эту навигацию он должен прибыть на территорию, к осени его запустим. Это основная цель на 2019 год. А в будущем мы планируем ремонты домов, помещений, административных зданий. Кроме того, мы хотим приобрести икону для снежногорского храма, чтобы зимой жители поселка могли согревать не только руки, но и сердце».Освящение храма в честь Сретения Господня – одно из самых значимых событий юбилейного для Снежногорска года. Напомним, Сретенский храм в Снежногорске начали возводить в прошлом году. Этим летом стройку закончили.С юбилеем снежногорцев поздравил председатель НГСД Александр Пестряков.«55 лет назад забилось сердце города Норильска, был дан старт новой энергетической эре Заполярья. Все эти годы жители посёлка своим трудом согревают и дают свет в дома норильчан, ведь нам особенно необходима энергия для качественной и комфортной жизни на Крайнем Севере, в Арктике.Желаю от всей души отважным и трудолюбивым снежногорцам благополучия, успехов в нелёгком труде, здоровья, любви и счастья!»