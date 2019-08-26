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26 августа 2019, 18:51

К 55-летнему юбилею Снежногорска в посёлке открыли православный храм.


Снежногорск, который сегодня является одним из районов Норильска, возник в 1963 году как поселок строителей Усть-Хантайской ГЭС. Вначале это был палаточный городок на берегу реки Хантайки, в 140 километрах от Норильска, чуть позже перерос в деревянный посёлок. Сегодня здесь живет около тысячи человек, которые работают в основном на ГЭС, снабжающей электроэнергией весь Норильск, его предприятия, Дудинку и Игарку. За последние годы в посёлке созданы условия для комфортного проживания, есть сквер с удобной детской игровой площадкой, подростки и взрослые могут заниматься на тренажерах под теневым навесом, а также на спортивно-игровом оборудовании.
Глава Норильска Ринат Ахметчин отметил, что сегодня одна из приоритетных задач – улучшение качества жизни снежногорцев:
«Мы совместно с «Норникелем» приобрели мусоросжигающий завод. В эту навигацию он должен прибыть на территорию, к осени его запустим. Это основная цель на 2019 год. А в будущем мы планируем ремонты домов, помещений, административных зданий. Кроме того, мы хотим приобрести икону для снежногорского храма, чтобы зимой жители поселка могли согревать не только руки, но и сердце».
Освящение храма в честь Сретения Господня – одно из самых значимых событий юбилейного для Снежногорска года. Напомним, Сретенский храм в Снежногорске начали возводить в прошлом году. Этим летом стройку закончили.
С юбилеем снежногорцев поздравил председатель НГСД Александр Пестряков.
«55 лет назад забилось сердце города Норильска, был дан старт новой энергетической эре Заполярья. Все эти годы жители посёлка своим трудом согревают и дают свет в дома норильчан, ведь нам особенно необходима энергия для качественной и комфортной жизни на Крайнем Севере, в Арктике.
Желаю от всей души отважным и трудолюбивым снежногорцам благополучия, успехов в нелёгком труде, здоровья, любви и счастья!»
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